https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583435816.html

Случаи введения санкций в отношении первых лиц государств в 2010-2020 гг

Случаи введения санкций в отношении первых лиц государств в 2010-2020 гг

РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

2020-11-06T18:30

санкции

справки

в мире

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Александр Лукашенко, президент Белоруссии с 1994 года6 ноября 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и расширил черный список в связи с президентскими выборами в стране. По данным агентства, ЕС внес в черный список Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморочку активов и запрет на поездки. После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Первый санкционный список по Белоруссии из-за выборов 9 августа вступил в силу 2 октября. В него вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Ранее Александр Лукашенко уже попадал в санкционные списки Евросоюза и США. Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии за нарушения прав человека и демократических процедур в 1998 году. В 2006 году санкции в отношении Белоруссии ввели США. Визовые ограничения и блокировка возможных счетов в зарубежных банках касались в том числе президента Александра Лукашенко и двоих его старших сыновей. Санкции расширялись и продлевались. В 2016 году Европейский союз не стал продлевать экономические санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников. Власти США продолжают продлевать действие ограничительных мер в отношении белорусского президента. 31 августа 2020 года стало известно, что Эстония, Латвия и Латвия запретили въезд в балтийские республики ряду белорусских чиновников, в том числе президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По мнению властей этих стран, попавшие в список лица ответственны "за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов". Башар Асад, президент Сирии с 2000 года18 мая 2011 года США объявили о введении санкций в отношении президента Сирии Башара Асада из-за нарушений прав человека в этой стране. В санкционный список, помимо Асада, вошли еще шесть членов сирийского руководства. В Сирии с марта 2011 года шли массовые демонстрации, для разгона которых власти страны применяли танки и оружие. Спустя несколько дней санкции против Башара Асада и ряда должностных лиц Сирии ввел Евросоюз, они предусматривали запрет на поездки и заморозку активов. 17 июня 2020 года США ввели новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", который был подписан в конце 2019 года президентом США и вступил в силу 1 июня 2020 года. Закон включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Под новые санкции, в том числе, попадают президент Сирии Башар Асад, а также его жена Асма Асад. По словам госсекретаря США Майк Помпео, эти санкции станут последовательной кампанией экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада доходов и поддержки. Али Хаменеи, верховный лидер Ирана с 1989 года24 июня 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Николас Мадуро, президент Венесуэлы с 2013 года31 июля 2017 года США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Ограничения были введены на следующий день проведения правительством Мадуро выборов в Национальное учредительное собрание, против которых выступал Вашингтон. 25 сентября 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главы минобороны страны Падрино Лопеса, а также супруги президента Николаса Мадуро – Флорес. Мадуро также находится в санкционном списке ряда стран, в том числе Канады, Панамы, Колумбии. Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки.Ким Чен Ын, лидер КНДР с 2011 года6 июля 2016 года США ввели санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына и еще против 22 высокопоставленных чиновников и организаций страны, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение прав человека. Среди нарушений прав человека высокопоставленный представитель администрации США назвал создание концентрационных лагерей, преследование жителей страны, которые пытаются уехать в Южную Корею, а также преследование за рубежом тех, кто уже покинул страну. Санкции предусматривают, в частности, замораживание всех счетов в американской юрисдикции упомянутых лиц и компаний, а также запрещают американским компаниям и лицам вести деловые контакты с теми, кто включен в список. Муамар Каддафи (1942-2011), лидер Ливии в 1969-2011 годах26 февраля 2011 года президент США Барак Обама подписал указ о введении односторонних финансовых санкций в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи, его правительства и членов семьи. По мнению Обамы, полковник Муамар Каддафи, его правительство и ближайшие сподвижники приняли чрезвычайные меры в отношении народа Ливии, применив оружие, использовав наемных солдат и огульное насилие в отношении безоружных граждан во время подавления акций протеста, которые проходили в ливийских провинциях с требованием ухода Каддафи с 15 февраля 2011 года. В этот же день госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила о введении визовых санкций в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи, членов его правительства и ближайшего окружения, а Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. Меры СБ ООН, призванные остановить убийства противников режима Муамара Каддафи, в частности, предусматривали эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных. 28 февраля Европейский союз одобрил введение санкций в отношении Каддафи, членов его семьи и окружения. Был запрещен въезд в страны Евросоюза 26 лицам, включая Каддафи и пятерым членам его семьи, были заморожены их активы в Европе. 8 марта правительство Японии приняло санкции в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи и его приближенных, заморозив их счета. Муамар Каддафи управлял Ливией 42 года, 20 октября 2011 года был убит в окрестностях города Сирт. Лоран Гбагбо, президент Кот-д'Ивуара в 2000-2011 годах 17 декабря 2010 года лидеры стран ЕС одобрили пакет санкций против президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его сторонников, отказавшихся признать победу лидера оппозиции на президентских выборах 2010 года. Во втором туре президентских выборов, по данным ЦИК, победил лидер оппозиции Алассан Уаттара. Конституционный совет аннулировал итоги голосования в ряде регионов страны, фактически присудив победу действующему президенту Лорану Гбагбо. И Уаттара, и Гбагбо объявили себя президентами, приняв каждый свою присягу, и сформировали каждый свое правительство. В рамках санкций Евросоюза была приостановлена выдача виз на въезд в ЕС и заморожены банковские счета. 31 марта 2011 года против Лорана Гбагбо и ряда его сподвижников ввел санкции Совет безопасности ООН. В стране проходили народные волнения и кровавые столкновениям с армией. В итоге Гбагбо был схвачен в президентском дворце при содействии французских военных. Позже его судили в Международном уголовном суде по обвинениям в преступлениях против человечности, однако он был оправдан. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, справки, в мире