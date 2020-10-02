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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116878.html
ЕС опубликовал санционный список по Белоруссии
Европейский союз после публикации в официальном журнале в пятницу формально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц за... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:10
2020-10-02T17:21
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз после публикации в официальном журнале в пятницу формально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц за насилие над участниками акций протеста и фальсификацию итогов президентских выборов."Данное решение вступает в силу в день публикации в журнале Европейского союза", - говорится в документе. Он датирован 2 октября 2020 года.Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Под европейские санкции, в частности, попали глава МВД Белоруссии Юрий Караев, а также командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. В документе говорится, что санкции против главы МВД и других силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению ЕС, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года. Их также обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.Под санкциями также оказалась глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина. Ермошину и других членов белорусского ЦИК обвиняют в фальсификации результатов выборов и в недопущении кандидатов от оппозиции к участию в президентской гонке. Кроме того, по мнению ЕС, белорусский ЦИК препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.Из числа представителей избиркома Белоруссии под санкциями, кроме Ермошиной, оказались Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Эти меры включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Санкции 2011 года за подавление акций оппозиции включали, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 158 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко. В 2011 году также введены эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.В последние годы отношения Белоруссии с Западом заметно улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты ограничения против президента республики Александра Лукашенко, которые не позволяли ему осуществлять визиты в страны ЕС.До настоящего момента в отношении Белоруссии оставались в силе только эмбарго на поставки оружия и оборудования, а также индивидуальные санкции в отношении четырех белорусских граждан, которые действуют до 28 февраля 2021 года.ЕС все последнее время согласовывал списки индивидуальных санкций, в которые было решено включить тех, кто, по мнению Евросоюза, причастен к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. Список был разработан, однако его согласование тормозил Кипр, который требовал ввести зеркальные меры против Турции за ведение геолого-разведочных работ в Средиземном море в кипрской исключительной экономической зоне. Накануне лидеры ЕС на саммите в Брюсселе все же смогли его согласовать. ЕС также призвал Минск немедленно начать выстраивать конструктивный диалог с оппозицией.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116935.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578095932.html
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС опубликовал санционный список по Белоруссии

16:10 02.10.2020 (обновлено: 17:21 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Европейский союз после публикации в официальном журнале в пятницу формально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц за насилие над участниками акций протеста и фальсификацию итогов президентских выборов.
"Данное решение вступает в силу в день публикации в журнале Европейского союза", - говорится в документе. Он датирован 2 октября 2020 года.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 17:17Протесты в Белоруссии
В Евросоюзе не исключили расширения санкций против Белоруссии
Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.
Под европейские санкции, в частности, попали глава МВД Белоруссии Юрий Караев, а также командир ОМОНа Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. В документе говорится, что санкции против главы МВД и других силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению ЕС, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года. Их также обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.
Под санкциями также оказалась глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина. Ермошину и других членов белорусского ЦИК обвиняют в фальсификации результатов выборов и в недопущении кандидатов от оппозиции к участию в президентской гонке. Кроме того, по мнению ЕС, белорусский ЦИК препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.
Из числа представителей избиркома Белоруссии под санкциями, кроме Ермошиной, оказались Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 16:12Протесты в Белоруссии
Белоруссия ввела ответные санкции против Великобритании и Канады
Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Эти меры включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.
Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Санкции 2011 года за подавление акций оппозиции включали, в частности, замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 158 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко. В 2011 году также введены эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.
В последние годы отношения Белоруссии с Западом заметно улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В том числе были сняты ограничения против президента республики Александра Лукашенко, которые не позволяли ему осуществлять визиты в страны ЕС.
До настоящего момента в отношении Белоруссии оставались в силе только эмбарго на поставки оружия и оборудования, а также индивидуальные санкции в отношении четырех белорусских граждан, которые действуют до 28 февраля 2021 года.
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:44Протесты в Белоруссии
Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии
ЕС все последнее время согласовывал списки индивидуальных санкций, в которые было решено включить тех, кто, по мнению Евросоюза, причастен к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. Список был разработан, однако его согласование тормозил Кипр, который требовал ввести зеркальные меры против Турции за ведение геолого-разведочных работ в Средиземном море в кипрской исключительной экономической зоне. Накануне лидеры ЕС на саммите в Брюсселе все же смогли его согласовать. ЕС также призвал Минск немедленно начать выстраивать конструктивный диалог с оппозицией.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 16:06Протесты в Белоруссии
Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы
 
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