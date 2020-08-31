https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html

Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко

Латвия запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, а также сотрудников его администрации. Об этом сообщил глава... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:21

2020-08-31T14:21

2020-08-31T15:00

протесты в белоруссии

эдгарс ринкевичс

мид латвии

белоруссия

александр лукашенко

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:0:2773:1561_1400x0_80_0_0_f21f49a213b92086bcc4cfda568a102b.jpg

<strong>РИГА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, а также сотрудников его администрации. Об этом сообщил глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgars_Rinkevichs/" target="_blank" data-auto="true">Эдгарс Ринкевичс</a>.Помимо этого, главе республики, а также, в частности, министрам внутренних дел и юстиции, генпрокурору, членам Центральной избирательной комиссии и некоторым сотрудникам правоохранительных органов на пять лет запретили въезд в Эстонию. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, таким образом Таллин показал, что крайне серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии и поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.Ранее Лукашенко также попал в список невъездных в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. Как отмечал министр иностранных дел этой балтийской страны <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank">Вильнюс</a> приветствует решение <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a> ввести персональные санкции против ответственных за насилие в Белоруссии. Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора. После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html

https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html

Степан Краснов Он очень расстроился))))) 209

Петр Грин И в Москву бы запретить... 209

124

белоруссия

латвия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдгарс ринкевичс, мид латвии, белоруссия, александр лукашенко, латвия, в мире