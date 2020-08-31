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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Латвия запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, а также сотрудников его администрации. Об этом сообщил глава... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:21
2020-08-31T15:00
протесты в белоруссии
эдгарс ринкевичс
мид латвии
белоруссия
александр лукашенко
латвия
в мире
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<strong>РИГА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, а также сотрудников его администрации. Об этом сообщил глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgars_Rinkevichs/" target="_blank" data-auto="true">Эдгарс Ринкевичс</a>.Помимо этого, главе республики, а также, в частности, министрам внутренних дел и юстиции, генпрокурору, членам Центральной избирательной комиссии и некоторым сотрудникам правоохранительных органов на пять лет запретили въезд в Эстонию. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, таким образом Таллин показал, что крайне серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии и поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.Ранее Лукашенко также попал в список невъездных в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. Как отмечал министр иностранных дел этой балтийской страны <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank">Вильнюс</a> приветствует решение <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a> ввести персональные санкции против ответственных за насилие в Белоруссии. Выборы в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора. После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
https://ria.ru/20200831/oppozitsiya-1576504100.html
Он очень расстроился)))))
209
И в Москву бы запретить...
209
124
белоруссия
латвия
РИА Новости
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эдгарс ринкевичс, мид латвии, белоруссия, александр лукашенко, латвия, в мире

Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко

14:21 31.08.2020 (обновлено: 15:00 31.08.2020)
13504
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
РИГА, 31 авг — РИА Новости. Латвия запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, а также сотрудников его администрации. Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

"Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", — написал Ринкевичс в Twitter.

Помимо этого, главе республики, а также, в частности, министрам внутренних дел и юстиции, генпрокурору, членам Центральной избирательной комиссии и некоторым сотрудникам правоохранительных органов на пять лет запретили въезд в Эстонию.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, таким образом Таллин показал, что крайне серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии и поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
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Ранее Лукашенко также попал в список невъездных в Литву. Как отмечал министр иностранных дел этой балтийской страны Линас Линкявичюс, Вильнюс приветствует решение Евросовета ввести персональные санкции против ответственных за насилие в Белоруссии.

Выборы в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
30 августа, 18:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 01:41Протесты в Белоруссии
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150518832181
Обсудить 124
Протесты в БелоруссииЭдгарс РинкевичсМИД ЛатвииБелоруссияАлександр ЛукашенкоЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Он очень расстроился)))))
31 августа, 14:22
Степан Краснов
6811700024
И в Москву бы запретить...
31 августа, 14:40
Петр Грин
805105118
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