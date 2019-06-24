Клинцевич раскритиковал введение США санкций против Хаменеи

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что введение США санкций против верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о деградации политической культуры принятия решений в Штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

"Могу только констатировать, что за последние три четверти века политическая культура принятия решений в США только деградировала. Неужели кто-то в США серьезно полагает, что введение санкций против аятоллы Али Хаменеи может скорректировать политику Ирана? Честно говоря, это какой-то детский лепет", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в США не хотят понять, что кроме материального интереса есть еще и долговременный интерес страны, который должен быть правильно осознан.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.

США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".