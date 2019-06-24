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РИА Новости

Клинцевич раскритиковал введение США санкций против Хаменеи

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что введение США санкций против верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о деградации политической культуры принятия решений в Штатах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
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Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
"Могу только констатировать, что за последние три четверти века политическая культура принятия решений в США только деградировала. Неужели кто-то в США серьезно полагает, что введение санкций против аятоллы Али Хаменеи может скорректировать политику Ирана? Честно говоря, это какой-то детский лепет", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в США не хотят понять, что кроме материального интереса есть еще и долговременный интерес страны, который должен быть правильно осознан.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки.
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Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Франц КлинцевичАли ХаменеиИранСШАВ мире
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