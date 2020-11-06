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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/sanktsii-1583408195.html
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из опубликованного союзом документа. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:02
2020-11-06T18:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из опубликованного союзом документа.Евросоюз считает белорусского лидера ответственным за репрессии в отношении кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.Политическое решение о расширении санкций по Белоруссии главы МИД ЕС приняли еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового черного списка.Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой "Альфа" Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый вступил в силу 2 октября, тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению Брюсселя, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в этот список не попал, поскольку в Евросоюзе выражали надежду, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".
https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html
https://ria.ru/20201104/belorussiya-1583064423.html
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

17:02 06.11.2020 (обновлено: 18:39 06.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Евросоюз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из опубликованного союзом документа.
Евросоюз считает белорусского лидера ответственным за репрессии в отношении кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.
Политическое решение о расширении санкций по Белоруссии главы МИД ЕС приняли еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового черного списка.
Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой "Альфа" Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.
Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.
Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый вступил в силу 2 октября, тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению Брюсселя, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в этот список не попал, поскольку в Евросоюзе выражали надежду, что белорусские власти откликнутся на призыв и "начнут конструктивный диалог с белорусской оппозицией".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 23:47Протесты в Белоруссии
Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Сразу после выборов по всей стране начались масштабные акции протеста.
При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия, в основном в формате шествий и автопробегов.
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил "насилие над участниками мирных акций протеста".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 19:42Протесты в Белоруссии
Бундестаг отказался признавать выборы в Белоруссии
 
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