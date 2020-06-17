https://ria.ru/20200617/1573068083.html
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона "Цезарь"
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, говорится в заявлении госсекретаря... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:42
2020-06-17T16:31
асма асад
дональд трамп
война в сирии
майк помпео
башар асад
сирия
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асма асад, дональд трамп, майк помпео, башар асад, сирия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США
вводят новые санкции против Сирии
в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад
и его жена, говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео
.
"Сегодня казначейство и государственный департамент объявляют о 39 наименованиях (в санкционном перечне - ред.) в соответствии с законом "Цезарь" и указом 13894 в качестве начала того, что станет последовательной кампанией экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада доходов и поддержки", - говорится в заявлении Помпео.
В заявлении отмечается, что под новые санкции в том числе попадают президент Сирии Башар Асад, а также его жена Асма Асад
. Кроме того, новые санкционные меры направлены против сирийского бизнесмена Муххаммеда Хамшо, и брата Асада - Махера Асада, который возглавляет 4-ю дивизию сирийской армии.
"Мы продолжим эту кампанию в ближайшие недели и месяцы, чтобы распространить их на лиц и предприятия, которые поддерживают режим Асада", - указано в заявлении.
Отмечается, что закон "Цезарь" и другие санкции США "не направлены против гуманитарной помощи народу Сирии и не препятствуют деятельности (США - ред.) по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии".
Президент США Дональд Трамп
подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии.