США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона "Цезарь"

"Сегодня казначейство и государственный департамент объявляют о 39 наименованиях (в санкционном перечне - ред.) в соответствии с законом "Цезарь" и указом 13894 в качестве начала того, что станет последовательной кампанией экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада доходов и поддержки", - говорится в заявлении Помпео.

В заявлении отмечается, что под новые санкции в том числе попадают президент Сирии Башар Асад, а также его жена Асма Асад . Кроме того, новые санкционные меры направлены против сирийского бизнесмена Муххаммеда Хамшо, и брата Асада - Махера Асада, который возглавляет 4-ю дивизию сирийской армии.

"Мы продолжим эту кампанию в ближайшие недели и месяцы, чтобы распространить их на лиц и предприятия, которые поддерживают режим Асада", - указано в заявлении.

Отмечается, что закон "Цезарь" и другие санкции США "не направлены против гуманитарной помощи народу Сирии и не препятствуют деятельности (США - ред.) по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии".