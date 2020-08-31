Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
15:18 31.08.2020 (обновлено: 18:53 31.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страны Прибалтики ввели санкции против представителей белорусских властей, в том числе президента Александра Лукашенко.
В понедельник МИД Эстонии опубликовал список должностных лиц, включая Лукашенко, которым в соответствии с законом о международных санкциях запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет.
В списке, помимо президента, числятся глава МВД Белоруссии Юрий Караев, министр юстиции Олег Слижевский и генеральный прокурор Александр Конюк, должностные лица администрации президента, члены ЦИК Белоруссии и работники правоохранительных органов.
В ведомстве считают, что эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".
Запрет действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, этими санкциями Таллин показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии. Также он заявил, что Эстония поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, в свою очередь, что его страна запретила въезд 30 белорусским гражданам, в том числе Лукашенко.
"Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан", — написал Ринкевичс в Twitter.
Как уточнили в МИД, запрет распространяется также на сотрудников администрации Лукашенко и управления по делам президента.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что санкционный список является первым шагом, позднее он может быть расширен.
"Мы сказали, что нам нужен мирный диалог и согласие между режимом и обществом, но мы видим, что режим к этому не готов, — приводит Рейтер слова литовского лидера. — Мы видим, что нам нужно двигаться вперед и показывать пример другим странам".
Ситуация в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у экс-кандидата не было иного выбора.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и прибегать к силовым методам.
По данным МВД, во время протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии