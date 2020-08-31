https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Страны Прибалтики ввели санкции против представителей белорусских властей, в том числе президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:18

2020-08-31T15:18

2020-08-31T18:53

протесты в белоруссии

светлана тихановская

ситуация на украине

эдгарс ринкевичс

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Страны Прибалтики ввели санкции против представителей белорусских властей, в том числе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.В понедельник <a href="http://ria.ru/organization_MID_EHstonii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Эстонии</a> опубликовал список должностных лиц, включая Лукашенко, которым в соответствии с законом о международных санкциях запрещается въезд в балтийскую республику на пять лет.В списке, помимо президента, числятся глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев, министр юстиции Олег Слижевский и генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konjuk/" target="_blank" data-auto="true">Александр Конюк</a>, должностные лица администрации президента, члены <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a> и работники правоохранительных органов.В ведомстве считают, что эти люди "играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и в применении насилия против мирных демонстрантов".Запрет действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года.По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu/" target="_blank" data-auto="true">Урмаса Рейнсалу</a>, этими санкциями <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллин</a> показывает, что очень серьезно относится к нарушениям прав человека в Белоруссии. Также он заявил, что Эстония поддерживает свободную волю и усилия белорусов по достижению демократических перемен.Глава латвийского МИД <a href="http://ria.ru/person_EHdgars_Rinkevichs/" target="_blank" data-auto="true">Эдгарс Ринкевичс</a> заявил, в свою очередь, что его страна запретила въезд 30 белорусским гражданам, в том числе Лукашенко.Как уточнили в МИД, запрет распространяется также на сотрудников администрации Лукашенко и управления по делам президента.Президент <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_gitanas-nauseda/" target="_blank" data-auto="true">Гитанас Науседа</a> отметил, что санкционный список является первым шагом, позднее он может быть расширен.Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у экс-кандидата не было иного выбора.После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против участников беспорядков использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и прибегать к силовым методам.По данным МВД, во время протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200809/1575552976.html

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576523508.html

rjapova Теперь весь экспорт Белоруссии пойдёт через российские порты.))) прибалты тихо нагадили сами себе в штаны 210

Лысый Кучерявый Решили хоть немножко почувствовать себя омериканцами. Хоть в этом. 175

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эстония

белоруссия

таллин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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