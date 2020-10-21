https://ria.ru/20201021/samolety-1580822099.html

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2020 годах

на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. Полет выполнялся без боекомплекта, машина... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:14

2020-10-21T14:14

2020-10-21T14:14

происшествия

россия

справки

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2020<strong>21 октября</strong> на учениях в Хабаровском крае <a href="https://ria.ru/20201021/avariya-1580811405.html" target="_blank">потерпел крушение самолет Су-34</a>. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет. <strong>22 сентября</strong> истребитель Су-30 <a href="https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html" target="_blank">потерпел крушение в Тверской области</a>. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было. <strong>25 марта</strong> самолет Су-27 <a href="https://ria.ru/20200325/1569157669.html" target="_blank">упал в акватории Черного моря</a> при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал. 2019<strong>24 декабря </strong>под Хабаровском во время испытательного полета <a href="https://ria.ru/20191224/1562753117.html" target="_blank">потерпел крушение</a> истребитель Т-50 (Су-57). Машина принадлежала заводу-изготовителю. <a href="https://ria.ru/20191224/1562752307.html" target="_blank">Инцидент</a> произошел в 120 километрах от аэродрома Дземги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался. Жертв и разрушений на земле не было. Это была первая серийная машина, которую <a href="https://ria.ru/20191224/1562758959.html" target="_blank">планировалось</a> передать военным. <strong>19 декабря </strong>в Жуковском Московской области экстренно <a href="https://ria.ru/20191219/1562581886.html" target="_blank">приземлился</a> во время испытательного полета самолет Ил-78-2, у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали. <strong>17 декабря</strong> в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22М3. По информации Минобороны, у самолета <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20191217/1562491725.html" target="_blank">отказал двигатель</a>. Летчики смогли увести машину от населенного пункта и совершить посадку на грунт. Самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений не было. Экипаж самостоятельно покинул машину после посадки. <strong>6 сентября</strong> СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды <a href="https://ria.ru/20190906/1558380416.html" target="_blank">соприкоснулись</a> в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал. <strong>3 сентября </strong>штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, <a href="https://ria.ru/20190903/1558209622.html" target="_blank">потерпел аварию</a> в Ставропольском крае. Он <a href="https://ria.ru/20190904/1558271177.html" target="_blank">упал в безлюдной местности</a>, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба летчика <a href="https://ria.ru/20190904/1558291959.html" target="_blank">погибли</a>. <strong>22 января </strong>во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 <a href="https://ria.ru/20190122/1549715824.html" target="_blank">попал в снежный заряд</a>, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался. <strong>18 января</strong> на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега <a href="https://ria.ru/20190118/1549538912.html" target="_blank">произошла авария</a> двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга. Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков <a href="https://ria.ru/20190118/1549539270.html" target="_blank">катапультировались</a>. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика <a href="https://ria.ru/20190123/1549771822.html" target="_blank">подняли на борт</a>, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли. 2018<strong>18 октября</strong> учебный самолет Л-39 <a href="https://ria.ru/20181021/1531121456.html" target="_blank">разбился</a> во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта. Оба пилота погибли. <strong>5 октября </strong>истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, <a href="https://ria.ru/20181005/1530047619.html" target="_blank">разбился</a> при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет <a href="https://ria.ru/20181005/1530046755.html" target="_blank">упал в Подмосковье</a>. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет <a href="https://ria.ru/20181005/1530049663.html" target="_blank">являлся экспериментальной модификацией</a>, еще не переданной в эксплуатацию. <strong>19 сентября</strong> в Нижегородской области истребитель МиГ-31 <a href="https://ria.ru/20180919/1528916395.html" target="_blank">потерпел крушение</a> во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет <a href="https://ria.ru/20180919/1528940801.html" target="_blank">упал в безлюдном</a> месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле не было. <strong>18 мая</strong> <a href="https://ria.ru/20180518/1520884424.html" target="_blank">на аэродроме в Пермской области</a> при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта. <strong>12 апреля </strong>в Воронежской области <a href="https://ria.ru/20180412/1518451976.html" target="_blank">потерпел аварию</a> самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота – летчик-инструктор и курсант катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений не было. 2017<strong>16 сентября</strong> учебно-боевой самолет Як-130 <a href="https://ria.ru/20170916/1504908874.html" target="_blank">потерпел аварию</a> вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться. <strong>30 мая </strong>в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 <a href="https://ria.ru/20170530/1495382431.html" target="_blank">упал на землю</a> с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. <a href="https://ria.ru/20170530/1495356750.html" target="_blank">Инцидент</a> произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся. <strong>26 апреля</strong> в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" <a href="https://ria.ru/20170426/1493144267.html" target="_blank">потерпел аварию</a> истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет <a href="https://ria.ru/20170426/1493145138.html" target="_blank">упал в безлюдном месте</a>. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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