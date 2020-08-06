Уголовное дело "Нового величия"

Движение "Новое величие", по данным СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела, было создано в декабре 2017 года. На момент организации "Нового величия" в него входили около десяти человек из Москвы и Подмосковья . Лидером, по данным следователей, был Руслан Костыленков из подмосковного города Хотьково. Участники движения создавали и расклеивали по Москве антиправительственные листовки, а также приняли участие в нескольких оппозиционных акциях.

Двое задержанных – Рустам Рустамов и Павел Ребровский – заключили сделку со следствием, признав вину. В марте 2019 года Сергиево-Посадский суд приговорил Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Рустамова осудили по статье "Пособничество в участии в экстремистском сообществе": он несколько раз возил членов организации на полигон в Хотьково, где они стреляли из охотничьих ружей. Дело рассматривали в особом порядке, так как фигурант заключил соглашение со следствием и прокурором, а также полностью признал вину.

В апреле 2019 года Люблинский суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 годам колонии общего режима. Ребровский обвинялся в создании и организации экстремистского сообщества, однако суд признал его виновным только по части 1 статьи 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества"). В середине июля Мосгорсуд поручил прокурору проверить, можно ли считать досудебное соглашение с подсудимым исполненным. Это произошло после появления сообщений о том, что Ребровский во время суда над его предполагаемыми соучастниками пожаловался на давление следствия и отказался от признаний. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому и направил дело в суд на новое рассмотрение. В ноябре 2019 года Люблинский городской суд повторно приступил к рассмотрению уголовного дела активиста движения "Новое величие" Павла Ребровского.

В июне 2019 года Люблинский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу основного дела участников экстремистского сообщества "Новое величие".

Следствие вменяло обвиняемым части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ – организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. Позднее обвинение исключило статью об участии в экстремистском сообществе.

По данным обвинения, свою переписку подсудимые вели в "зашифрованных каналах Telegram ", а первые встречи, на которых было принято решение о создании "Нового величия", проходили в McDonald’s.

Прокуратура отмечала, что вся деятельность якобы экстремистской организации проходила в одном районе Москвы – ЮВАО. Участники "Нового величия", по словам гособвинения, сняли в Марьино офис и четко распределяли свои функции внутри неформальной организации: "был создан административный отдел, информационный отдел, отдел "дружинников" и финансовый отдел".

За сбор денег и последующие траты якобы отвечал финансовый отдел. Деньги собирались ежемесячно (по 500-1000 рублей), а при задержаниях было изъято 18 тысяч рублей общей кассы. Согласно обвинительному заключению, "дружинники" должны были учить членов сообщества управляться с оружием, а также делать и использовать "коктейли Молотова". В ходе расследования оперативники изъяли охотничий карабин "Сайга".

По словам прокурора, над всеми остальными отделами неформальной организации стоял "Верховный совет" , а руководил им якобы лидер организации Руслан Костыленков. Гособвинение указало только две акции "Нового величия" – обвиняемые ограничивались раздачей листовок на митингах.

Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ

По заявлениям правозащитников, ключевой свидетель обвинения – Александр Константинов (Руслан Д.), которого называют штатным сотрудником спецслужб, внедрился в организацию для сбора информации о ее участниках с последующей передачей данных правоохранительным органам.

По словам нескольких обвиняемых по делу "Нового величия", именно Руслан Д. предложил перейти от сходок в кафе к организации политического движения со всеми его признаками – уставом, помещением для сборов и распределением ролей.

Согласно показаниям обвиняемых и материалам дела, именно Руслан Д. оплачивал оргтехнику , написал устав объединения, допускал провокационные высказывания в Telegram-чатах.

14 июля 2020 года суд приступил к прениям сторон, которые не могли состояться больше 10 раз.

Изначально это происходило из-за болезни судьи, а затем из-за режима ограничений в суде, согласно которому судьи решали только безотлагательные вопросы. Также один из защитников фигурантов дела находится во Франции и не имеет возможности приехать в Россию из-за закрытых границ.

Прокурор запросил три реальных и четыре условных срока для фигурантов дела "Нового величия". Так, гособвинитель запросил для Руслана Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина – 6,5, Вячеслава Крюкова – шесть, а для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина – условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).

Адвокаты обвиняемых представили суду в совокупности более трех десятков примеров, иллюстрирующих, по их мнению, ошибки органов следствия и прокуратуры, в том числе доводы в пользу фабрикации дела спецслужбами.

24 июля фигуранты дела выступили в суде с последним словом. Все они отрицают свою виновность и просят суд вынести оправдательный приговор.

Дело "Нового величия" вызвало широкий общественный резонанс . Член Совета по правам человека Николай Сванидзе в декабре 2018 года докладывал президенту России Владимиру Путину , что дело основано на провокации. Президент заявил о необходимости проверить информацию о пытках и провокациях фигурантов дела. В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по правам человека Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия". Президент заявил, что, по данным прокуратуры, в документах самой организации заявлено, что их целью было свержение власти неконституционным путем, участники готовились к боевым действиям и терактам. Владимир Путин добавил, что поручит Генпрокуратуре внимательно проследить за ходом дела.