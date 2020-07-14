Суд продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия"

В начале июля Мосгорсуд отменил постановление Люблинского суда, которым была продлена мера пресечения до 17 августа, и отправил ходатайство следствия на новое рассмотрение, при этом сократив срок до 16 июля.

Во вторник должны состояться прения сторон. Суд уже неоднократно, в том числе из-за болезни судьи и из-за пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля, это уже одиннадцатая попытка провести их. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых.