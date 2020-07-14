Суд продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 17 августа", - огласил решение судья.
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На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
В начале июля Мосгорсуд отменил постановление Люблинского суда, которым была продлена мера пресечения до 17 августа, и отправил ходатайство следствия на новое рассмотрение, при этом сократив срок до 16 июля.
Во вторник должны состояться прения сторон. Суд уже неоднократно, в том числе из-за болезни судьи и из-за пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля, это уже одиннадцатая попытка провести их. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
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