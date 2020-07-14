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Суд продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия"
Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:35
дмитрий полетаев
новое величие
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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дмитрий полетаев, новое величие, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, происшествия

Суд продлил меру пресечения фигурантам дела "Нового величия"

16:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу движения "Новое величие"
Заседание суда по делу движения Новое величие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание суда по делу движения "Новое величие". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 17 августа", - огласил решение судья.
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
24 октября 2019, 14:06
Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
В начале июля Мосгорсуд отменил постановление Люблинского суда, которым была продлена мера пресечения до 17 августа, и отправил ходатайство следствия на новое рассмотрение, при этом сократив срок до 16 июля.
Во вторник должны состояться прения сторон. Суд уже неоднократно, в том числе из-за болезни судьи и из-за пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля, это уже одиннадцатая попытка провести их. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Обвиняемые по делу Нового величия Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
17 октября 2019, 20:07
Двое фигурантов "Нового величия" порезали себе вены в зале суда
1400011
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Дмитрий ПолетаевНовое величиеАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваПроисшествия
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