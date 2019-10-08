Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:57Z
https://ria.ru/20191008/1559544712.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c5ab1993b9467eb0d4338a68009a5a6b.jpg
РИА Новости

Фигуранта дела "Нового величия" Ребовского отпустили из СИЗО

15:18 08.10.2019 (обновлено: 15:57 08.10.2019)
641
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор одному из фигурантов дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, который изначально заключил со следствием сделку, но позже отказался от показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение", — огласила решение судья Наталия Симагина.
При этом не уточняется, будет ли суд первой инстанции рассматривать дело Ребровского отдельно или соединит его с другими фигурантами.
До нового процесса Ребровского выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Об отмене вынесенного в особом порядке приговора ходатайствовал прокурор. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения.
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
22 августа, 17:01РИА Новости
Суд приобщил к делу "Нового величия" данные адвокатов о секретном свидетеле
В середине июля Мосгорсуд поручил прокурору проверить, можно ли считать досудебное соглашение с подсудимым исполненным. Это произошло после появления сообщений о том, что Ребровский во время суда над его предполагаемыми соучастниками пожаловался на давление следствия и отказался от признаний.
В апреле Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. При этом еще до суда Ребровский заключил сделку со следствием и дал признательные показания, что позволило ему освободиться из-под домашнего ареста и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Это гарантировало ему более мягкое наказание. Молодой человек рассчитывал получить условный срок.
Десять участников "Нового величия" арестовали в Москве в марте прошлого года. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Некоторым из фигурантов на тот момент не было 18 лет. Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: к ним якобы внедрился агент силовых структур, который подтолкнул их к нарушению закона.
Слушания по существу основного дела "Нового величия" начались в июне. Обвиняемыми по нему проходят восемь человек, четверо из них находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом.
7400219
Обсудить 0
Новое величиеМосковский городской судМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Режиссер Кирилл Серебренников
Суд отменил возврат дела Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру
РИА
Новости
Плюшевый медведь
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
Заставка мультсериала Южный парк
Создатели "Южного парка" иронично "извинились" перед китайскими властями
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Лента
новостей
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Пятеро мужчин устроили драку в подмосковном кафе
Массовая драка с поножовщиной в подмосковном кафе попала на видео
Нобелевская премия
Эксперт оценил шансы россиян получить Нобелевскую премию по физике
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат
Актер Дмитрий Марьянов
Вдова Марьянова прокомментировала новые факты по делу о его смерти
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Синица будет сидеть в клетке. Почему место этого блогера в тюрьме
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед получил материалы о подготовке беспорядков в Москве в период выборов
Александр Калашников
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния