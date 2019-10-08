Фигуранта дела "Нового величия" Ребовского отпустили из СИЗО

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор одному из фигурантов дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, который изначально заключил со следствием сделку, но позже отказался от показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение", — огласила решение судья Наталия Симагина.

При этом не уточняется, будет ли суд первой инстанции рассматривать дело Ребровского отдельно или соединит его с другими фигурантами.

До нового процесса Ребровского выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Об отмене вынесенного в особом порядке приговора ходатайствовал прокурор. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения.

В середине июля Мосгорсуд поручил прокурору проверить, можно ли считать досудебное соглашение с подсудимым исполненным. Это произошло после появления сообщений о том, что Ребровский во время суда над его предполагаемыми соучастниками пожаловался на давление следствия и отказался от признаний.

В апреле Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. При этом еще до суда Ребровский заключил сделку со следствием и дал признательные показания, что позволило ему освободиться из-под домашнего ареста и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Это гарантировало ему более мягкое наказание. Молодой человек рассчитывал получить условный срок.

Десять участников "Нового величия" арестовали в Москве в марте прошлого года. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Некоторым из фигурантов на тот момент не было 18 лет. Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: к ним якобы внедрился агент силовых структур, который подтолкнул их к нарушению закона.