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РИА Новости

Фигурант дела "Нового величия" попросил убежища на Украине

11:18 24.10.2019 (обновлено: 11:37 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастник движения "Новое величие" Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участник движения "Новое величие" Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участник "Нового величия" Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине, сообщила РИА Новости координатор юридической службы ОВД-Инфо Алла Фролова.
"По нашей информации, он попросил политического убежища. 22 октября погранслужба Украины сообщила, что к ним обратился россиянин и попросил убежища. Сейчас стало известно, что это Гаврилов", - сказала она.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
18 октября, 12:38РИА Новости
МВД проверит конвоиров фигурантов "Нового величия", сообщил источник
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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