Фигурант дела "Нового величия" попросил убежища на Украине

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участник "Нового величия" Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине, сообщила РИА Новости координатор юридической службы ОВД-Инфо Алла Фролова.

"По нашей информации, он попросил политического убежища. 22 октября погранслужба Украины сообщила, что к ним обратился россиянин и попросил убежища. Сейчас стало известно, что это Гаврилов", - сказала она.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.