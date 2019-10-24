Фигурант дела "Нового величия" попросил убежища на Украине

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участник "Нового величия" Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине, сообщила РИА Новости координатор юридической службы ОВД-Инфо Алла Фролова.
"По нашей информации, он попросил политического убежища. 22 октября погранслужба Украины сообщила, что к ним обратился россиянин и попросил убежища. Сейчас стало известно, что это Гаврилов", - сказала она.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.