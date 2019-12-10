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О протестах и притеснениях крымчан Киевом: Путин провел заседание СПЧ
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РИА Новости

О протестах и притеснениях крымчан Киевом: Путин провел заседание СПЧ

20:28 10.12.2019 (обновлено: 21:17 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека. На встрече обсудили уголовное преследование жителей Крыма на Украине, резонансные судебные процессы и протесты в Москве. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О преследовании участников референдума в Крыму

Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обратил внимание президента, что на Украине заводят уголовные дела на жителей Крыма после возвращения полуострова в состав России. По его словам, чаще всего преследуют активных участников референдума 2014 года и госслужащих различных уровней. Таких дел уже больше шести тысяч.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Кирилл Вышинский на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кирилл Вышинский на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Вышинский привел в пример беременную девушку, с которой сидел в тюрьме в соседней камере. Ее обвинили в том, что она была членом комиссии по организации референдума.
Он рассказал, что в 2018 году она попала в тюрьму, а на сделку со следствием пошла для того, чтобы не рожать за решеткой. Кроме того, Вышинский призвал найти правовой механизм для того, чтобы передать России дела людей, которые осуждены на Украине, но вернулись в Россию.

"Что касается конкретных лиц, то просто дайте мне данные по ним, мы будем иметь это в виду в ходе переговорного процесса с Украиной. Действительно, эта проблема находится за пределами правового решения, правового поля. Но в том числе и это было вчера предметом наших дискуссий (на "нормандском саммите". — Прим. ред.)", — ответил Путин.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что при необходимости готова подключиться к обменным процессам в рамках "нормандских договоренностей".
© РИА Новости / Сергей ГунеевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и журналист Кирилл Вышинский
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и журналист Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и журналист Кирилл Вышинский
Она уточнила, что ее полномочия не связаны "непосредственно с обменными процессами в рамках этого формата", но при необходимости она готова будет поделиться накопленным опытом.
Москалькова также сообщила, что к ней за помощью обратились 36 россиян, находящихся в СИЗО или колониях на территории Украины.
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О резонансных судебных процессах

В ходе встречи Путину рассказали, что в России порой судят людей, "невиновность которых известна всей стране". Президент в ответ заявил, что суд должен руководствоваться законом и только им.
"Поэтому то не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране — значит, никому не известно. Известно только следствию, суду как конечной инстанции, принимающей решение", — сказал Путин.
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Еще не конец… Путин уволил двух генералов после скандала с ГолуновымПрезидент России Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков.
По мнению президента, это не значит, что на суд нельзя влиять со стороны, в том числе и через средства массовой информации. Однако запугивать представителей правоохранительных органов и судов недопустимо.
"А такое, к сожалению, тоже имеет место быть, когда в социальных сетях размещается информация о том, что нужно выявлять места жительства судей, их родственников и готовить против них террористический акт", — отметил Путин.

О деле "Нового величия"

Президент также прокомментировал дело "Нового величия". Путин напомнил, что целью организации было свержение власти неконституционным путем и это было заявлено в ее документах.
"Для этого они проводили сборы, различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь в том числе к проведению терактов в отношении органов власти. <...> Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты <...> — это ж серьезные вещи", — сказал Путин.
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После этого член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что в деле был провокатор.
"Допустим, внедренный агент. Он говорит: ребята, давайте гранатой запасемся, готовимся к свержению власти насильственным образом, путем. Они говорят: да, хорошо, будем. Ну если им это не нравится, взяли бы и ушли", — ответил глава государства.
Путин пообещал, что поручит Генпрокуратуре внимательно проследить за ходом дела.
"Тем более что вы говорите, что дело разваливается. Если разваливается, дай бог, чтобы суд разобрался в этом глубоко и по существу", — добавил президент.

О публичных протестах

Глава государства также высказался о публичных протестах. Он отметил, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, однако доступными законными средствами.
Путин подчеркнул, что брошенный в полицейского бумажный стаканчик, оставшийся безнаказанным, может со временем превратиться в камень, чего допускать никак нельзя.
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Он добавил, что во многих странах предусмотрено уголовное наказание за нарушение правил проведения уличных акций.
"В Великобритании — пять лет, в Швеции — десять, в США — десять", — указал президент.
При этом Путин отметил, что с выражающими недовольство надо вести диалог и знать их позицию.

О несправедливости по отношению к инвалидам

В ходе встречи с президентом член СПЧ Шота Горгадзе заявил, что при ретинобластоме у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до 18 лет менять глазной протез. Однако по действующим правилам, которые регулируются постановлением правительства и Минтрудом, в случае ремиссии ребенка лишают инвалидности и он теряет возможность бесплатной замены глазного протеза.
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"То есть если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно", — возмутился глава государства.
Он пообещал, что займется этим вопросом.

О трагедии в Беслане

На заседании Совета по правам человека также поднимался вопрос об отсутствии психологической помощи людям, пережившим теракт в Беслане в 2004 году.
"Это такая боль, и моя личная, и всей страны. На всю жизнь", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что если люди нуждаются в дополнительной поддержке, то надо им ее обеспечить.
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Новое величиеКирилл ВышинскийШота ГоргадзеТатьяна МоскальковаНиколай СванидзеВладимир ПутинБесланОбщество
Популярные комментарии
Вот честно, ну надоело уже читать всплеск и о не раз досконально разобранном митинге. Жаль, что ограничились а-та-та в адрес участников митинга, вышедшего за рамки законодательства, и провокаторов, распаляющих его немногочисленных участников. Пора по полной срок впаивать, согласно законодательству.
11 декабря, 00:38
ДДДруг Друга
4100003
Это заседание в СПЧ а не встреча с министрами или депутатами. Посему и вопросы поднимались конкретные и по теме. В том числе и про русских людей невинно посаженных на территории Украины.
11 декабря, 00:04
ssidorjan1919
4000002
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