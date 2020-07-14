Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока

"Полагаю, что квалификация обвинения в участии в экстремистском сообществе излишняя, достаточно оставить обвинение только по части организации", — сказал прокурор.

Защита попросила отложить прения, чтобы подготовиться. Суд удовлетворил ходатайство и назначил заседание на 14:00 21 июля.

Дело "Нового величия"

Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр).