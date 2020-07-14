Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Прокурор запросил три реальных и четыре условных срока для фигурантов дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда в Москве.
Сегодня начались прения сторон, которые изначально планировали провести 20 февраля.
Так, гособвинитель запросил для Руслана Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина — 6,5, Вячеслава Крюкова — шесть, а для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина — условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).
Статью об участии в экстремистском сообществе исключили.
"Полагаю, что квалификация обвинения в участии в экстремистском сообществе излишняя, достаточно оставить обвинение только по части организации", — сказал прокурор.
Защита попросила отложить прения, чтобы подготовиться. Суд удовлетворил ходатайство и назначил заседание на 14:00 21 июля.
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Дело "Нового величия"
Участников "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, они планировали устроить государственный переворот и захватить власть. При этом сами молодые люди утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Карамзин, Полетаев, Крюков, Костыленков находятся под стражей, Павликова, Дубовик и Рощин — под домашним арестом. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр).
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