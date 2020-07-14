Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574347283.html
Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока
Прокурор запросил три реальных и четыре условных срока для фигурантов дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:30
дмитрий полетаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
новое величие
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574349812_31:0:3672:2048_1400x0_80_0_0_3b25b9cd008d834c3e6b3a3d91fd6dfb.jpg
https://ria.ru/20200521/1571779647.html
https://ria.ru/20191210/1562227796.html
https://ria.ru/20191024/1560167118.html
Сбежавший на Украину.. сбежал от реальности своей внешности(последнее фото)?
18
16
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574349812_31:0:3672:2048_1400x0_80_0_0_3b25b9cd008d834c3e6b3a3d91fd6dfb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574349812_899:0:3630:2048_1400x0_80_0_0_d4365062be45335b48b5ec1738ccdeac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574349812_1240:0:3288:2048_1400x0_80_0_0_6ee4a2e979c2607a0fd0b44ac220af83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий полетаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, новое величие, происшествия

Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока

17:30 14.07.2020 (обновлено: 18:30 14.07.2020)
8088
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу движения "Новое величие"
Заседание суда по делу движения Новое величие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Прокурор запросил три реальных и четыре условных срока для фигурантов дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда в Москве.
Сегодня начались прения сторон, которые изначально планировали провести 20 февраля.
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
21 мая, 13:20
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Так, гособвинитель запросил для Руслана Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина — 6,5, Вячеслава Крюкова — шесть, а для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина — условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно).
Статью об участии в экстремистском сообществе исключили.
"Полагаю, что квалификация обвинения в участии в экстремистском сообществе излишняя, достаточно оставить обвинение только по части организации", — сказал прокурор.
Защита попросила отложить прения, чтобы подготовиться. Суд удовлетворил ходатайство и назначил заседание на 14:00 21 июля.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
10 декабря 2019, 18:50
Путин прокомментировал дело "Нового величия"

Дело "Нового величия"

Участников "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, они планировали устроить государственный переворот и захватить власть. При этом сами молодые люди утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Карамзин, Полетаев, Крюков, Костыленков находятся под стражей, Павликова, Дубовик и Рощин — под домашним арестом. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный (позже он отказался от показаний, дело направили на пересмотр).
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
24 октября 2019, 14:06
Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"
1581152936
Обсудить 16
Дмитрий ПолетаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваНовое величиеПроисшествия
Популярные комментарии
Сбежавший на Украину.. сбежал от реальности своей внешности(последнее фото)?
14 июля, 18:25
Daktaras NE mokslai
1051002
Рекомендуем
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Цены на газ прошли нижнюю точку падения, считают в "Газпроме"
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
В Госдуму внесли проект о запрете браков для тех, кто сменил пол
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
Может ли Святая София объединить русских и турок?
Ветеран Иван Несмеянов
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Ученые берут образцы грунта
Следы плутония из поврежденных реакторов Фукусимы найдены по всей Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния