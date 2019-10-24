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РИА Новости

Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"

14:06 24.10.2019 (обновлено: 15:07 24.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастник движения "Новое величие" Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Люблинский суд Москвы заочно арестовал участника экстремистской организации "Новое величие" Сергея Гаврилова, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
Юрист добавил, что дело выделили в отдельное производство.
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В пресс-службе суда заявили, что Гаврилова объявили в розыск. Если появятся сведения, что он сбежал за границу, и Интерпол сочтет уголовное преследование обоснованным, то его объявят в международный розыск.
Ранее о том, что находящийся под домашним арестом Гаврилов уехал из России и попросил политического убежища на Украине, РИА Новости сообщила координатор юридической службы ОВД-Инфо Алла Фролова.
После этого прокурор попросил изменить ему меру пресечения.
По словам Пашкова, "в суд поступило представление от ФСИН об изменении Гаврилову меры пресечения на содержание под стражей". В службе отметили, что не знают, где находится обвиняемый, добавил адвокат.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
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В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов.
Мосгорсуд в начале октября отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Новое величиеРоссияУкраинаПроисшествия
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