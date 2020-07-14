https://ria.ru/20200714/1574347332.html
Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью
Обвинение исключило статью об участии в экстремистском сообществе фигурантам дела "Нового величия", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:30
2020-07-14T17:30
новое величие
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новое величие, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Обвинение исключило статью об участии в экстремистском сообществе фигурантам дела "Нового величия
", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы
.
Следствие вменяло им части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно.
"Полагаю, что квалификация обвинения в участии в экстремистском сообществе излишняя, достаточно оставить обвинение только по части организации", - заявил гособвинитель, выступая на прениях сторон.
По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.