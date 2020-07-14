Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение исключило статью об участии в экстремистском сообществе фигурантам дела " Обвинение исключило статью об участии в экстремистском сообществе фигурантам дела " Нового величия ", передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы

Следствие вменяло им части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ - организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно.

"Полагаю, что квалификация обвинения в участии в экстремистском сообществе излишняя, достаточно оставить обвинение только по части организации", - заявил гособвинитель, выступая на прениях сторон.

По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.