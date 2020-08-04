Межгосударственные отношения России и Молдавии

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016

Дипломатические отношения между Россией и Молдавией установлены 6 апреля 1992 года. Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов.

13 мая 2002 года вступил в силу базовый Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В преамбулу документа включены положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. В ноябре 2011 года действие документа было автоматически продлено на десять лет.

В июне 2019 года пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, страна получила новое правительство. В июле в Молдавии был отменен запрет на поездки в Россию членов парламента и правительства.

Президент Молдавии Игорь Додон неоднократно заявлял о намерении восстановить стратегические отношения с Россией, однако его полномочия ограничены конституцией. Предыдущие правительство и парламент блокировали большинство инициатив президента.

В марте Игорь Додон принял участие в бизнес-форуме "Россия – Молдавия: новые точки роста" в Москве. В Кремле также прошли переговоры Владимира Путина и Игоря Додона.

В последующем Владимир Путин и Игорь Додон встречались в июне "на полях" Петербургского международного экономического форума, в октябре в Сочи, и в декабре в загородной резиденции президента России Ново-Огарево.

31 октября президент Молдавии Игорь Додон посетил Россию с официальным визитом.

В 2018 году лидеры Молдавии и России также встречались в июле сентябре и в декабре

Президент Молдавии Игорь Додон присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 14 июня в Москве, также он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу 15 июля

В ходе визита в ноябре президент Молдавии Игорь Додон встретился с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, выступил на пленарном заседании Госдумы, а также принял участие в работе молдавско-российского экономического совета. В рамках поездки Игорь Додон также встретился с соотечественниками в Москве и Санкт-Петербурге.

29 мая 2019 года Владимир Путин и Игорь Додон провели встречу "на полях" саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане (Казахстан).

В последующем президент Молдавии посещал Москву с рабочими визитами в июле и в сентябре

24 июня 2020 года президент Молдавии Игорь Додон присутствовал в Москве на военном параде в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Владимир Путин и Игорь Додон кратко побеседовали после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

20 ноября 2019 года Москву с официальным визитом посетил премьер-министр Молдавии Ион Кику. Поездка в Москву для Кику стала первым зарубежным визитом после назначения премьером. Кроме того, это был первый визит главы молдавского правительства в Россию за семь лет . В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

31 января 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Молдавии Ион Кику провели встречу в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправительственного совета.

В июне 2019 года Москву с рабочим визитом посетила делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаный. Состоялись встречи с премьер-министром РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым , председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. В ходе визита Зинаида Гречаный также выступила на пленарном заседании Государственной думы.

В августе 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Кишинев для участия в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Состоялась встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В ходе торжественных мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году

Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года

Мониторинг ее реализации проводит Межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в Москве в ноябре 2016 года . В 2019 году Россия и Молдавия договорились о возобновлении работы межправкомиссии, ее первое заседание состоялось 18-19 сентября в Кишиневе.

Экономические отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились после ратификации парламентом Молдавии соглашения об ассоциации с ЕС. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдавией с 2012 года по 2017 год уменьшился в два раза : если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики Молдавии, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 миллиарда долларов), то в 2017 году – уже только 11,3% (0,74 миллиарда долларов).

С 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт в РФ ряда молдавских товаров: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и так далее), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции. В июне 2020 года правительство РФ в очередной раз продлило до 31 декабря 2020 года срок беспошлинного ввоза молдавских товаров.



За январь-май 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 570,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 415,5 миллиона долларов и импорт – 155,1 миллиона долларов. В 2019 года объем внешней торговли России и Молдавии составил 1,64 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 1,26 миллиарда долларов, импорт – 383,4 миллиона долларов.За январь-май 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 570,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 415,5 миллиона долларов и импорт – 155,1 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др.

В сентябре 2018 года в Кишиневе прошел первый молдавско-российский экономический форум.

В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов двух стран. По итогам форума стороны подписали семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов. Второй молдавско-российского экономический форум прошел в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года . В работе форума приняли участие более тысячи человек, в том числе 400 делегатов из регионов России. По итогам молдавско-российского экономического форума было подписано 11 соглашений.

Россия на протяжении многих лет является крупнейшим инвестором в молдавскую экономику , общая сумма инвестиций составляет порядка 800 миллионов долларов. Основными сферами выступают энергетическая, винодельческая и перерабатывающая отрасли.

Между странами поддерживается гуманитарное сотрудничество . В феврале 2009 года в Кишиневе открылся Центр науки и культуры Российской Федерации.

Свой вклад в развитие исторических традиций и духовной близости народов двух стран вносит российская община, которой оказывается всесторонняя помощь в вопросах обеспечения высшего и среднего образования (стипендии, стажировки преподавателей, олимпиады), изучения русского языка в школах.

2019 год был объявлен Годом Молдавии в России, а 2020 год – Годом России в Молдавии.

В тоже время в России обеспокоены принятым 4 июня 2018 года решением Конституционного суда Молдавии о пересмотре закона, закрепляющего за русским языком статус языка межнационального общения в стране. Речь идет, в частности, о прекращении перевода на русский язык принимаемых законов, отмены права граждан обращаться на нем в органы власти.

Осложнившаяся в предшествующие годы ситуация в приднестровском урегулировании, продолжающиеся попытки оказать экономическое давление на Приднестровье, проблемы, испытываемые российским бизнесом при работе там, рассматриваются как дестабилизирующие факторы, негативно отражающиеся на социальном положении 180 тысяч российских граждан в регионе.

Сознавая свою ответственность за сохранение стабильности вокруг Приднестровья, действуя в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Россия выступает за эффективное решение приднестровского конфликта. В составе международных миротворческих сил Россия в соответствии с Соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта вносит решающий вклад в обеспечение стабильности в регионе.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме (Италия). По его итогам был подписан Римский протокол, закрепляющий ряд договоренностей и обязательств сторон. Очередное заседание формата "5+2" состоялось 8-10 октября 2019 года в Братиславе (Словакия). Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан