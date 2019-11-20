Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в аэропорту по возвращению из Москвы заявил, что российской и молдавской стороне удалось восстановить диалог на правительственном уровне.
Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Поездка в Москву для Кику - первый зарубежный визит после назначения премьером. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
"Главный результат моей поездки заключается в том, что мы восстановили на правительственном уровне нормальный, прагматичный и взаимовыгодный диалог с одним из важных экономических партнеров Молдавии, на базе этого диалога мы сможем пользоваться преимуществами этого сотрудничества", - заявил Кику.
По его словам, молдавская сторона получила заверения о том, что правительство РФ поддержит усилия молдавского кабмина по реализацию реформ, в том числе экономических. "К сожалению, между правительства РФ и Молдавии много лет не было здорового и прагматичного диалога, что привело к потерям преимуществ от диалога со столь важным партнером. Мы обсудили накопившиеся проблемы и возможные преимущества, у меня состоялась личная встреча с коллегой Дмитрием Медведевым, в результате которой удалось достичь ряда важных договоренностей", - добавил Кику.
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Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.