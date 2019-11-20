Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией

"Главный результат моей поездки заключается в том, что мы восстановили на правительственном уровне нормальный, прагматичный и взаимовыгодный диалог с одним из важных экономических партнеров Молдавии, на базе этого диалога мы сможем пользоваться преимуществами этого сотрудничества", - заявил Кику.

По его словам, молдавская сторона получила заверения о том, что правительство РФ поддержит усилия молдавского кабмина по реализацию реформ, в том числе экономических. "К сожалению, между правительства РФ и Молдавии много лет не было здорового и прагматичного диалога, что привело к потерям преимуществ от диалога со столь важным партнером. Мы обсудили накопившиеся проблемы и возможные преимущества, у меня состоялась личная встреча с коллегой Дмитрием Медведевым, в результате которой удалось достичь ряда важных договоренностей", - добавил Кику.