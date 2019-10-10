Переговоры по Приднестровью продолжатся в ноябре

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Диалог участников формата "5+2" по Приднестровью продолжится в ноябре на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, сообщила в четверг пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.

В среду и четверг в Братиславе состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан.

"Учитывая необходимость проведения дополнительных консультаций по вопросам, обсуждаемым в данном раунде переговоров, и их отображения в протоколе заседания, который определяет первостепенные направления деятельности на следующий период, диалог участников переговорного формата "5+2" продолжится на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, запланированной на ноябрь этого года", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.

Как отметили в ведомстве, главный переговорщик со стороны Кишинева вице-премьер Василий Шова обратил внимание на необходимость возвращения к главной цели, для которой был создан этот формат, то есть к разработке и согласованию конечных параметров модели урегулирования.