Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T19:13Z
https://ria.ru/20191010/1559644882.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:142:1401:930_1036x0_80_0_0_2906a2daad813a18419013aa6b4ab710.jpg
РИА Новости

Переговоры по Приднестровью продолжатся в ноябре

19:13 10.10.2019
337
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Диалог участников формата "5+2" по Приднестровью продолжится в ноябре на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, сообщила в четверг пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.
В среду и четверг в Братиславе состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
9 октября, 11:00РИА Новости
Мирослав Лайчак: нужда в российских военных в Приднестровье может отпасть
"Учитывая необходимость проведения дополнительных консультаций по вопросам, обсуждаемым в данном раунде переговоров, и их отображения в протоколе заседания, который определяет первостепенные направления деятельности на следующий период, диалог участников переговорного формата "5+2" продолжится на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, запланированной на ноябрь этого года", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Как отметили в ведомстве, главный переговорщик со стороны Кишинева вице-премьер Василий Шова обратил внимание на необходимость возвращения к главной цели, для которой был создан этот формат, то есть к разработке и согласованию конечных параметров модели урегулирования.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Игорь Додон
30 сентября, 11:51РИА Новости
Додон надеется, что в ситуации с Приднестровьем возможен прогресс
601000
Обсудить 0
ОБСЕЕвросоюзМолдавияСШАВ мире
Рекомендуем
Представители ОБСЕ на Украине
Россия ждет от ОБСЕ тщательного отслеживания действий украинских радикалов
РИА
Новости
Автомобиль на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
Минтранс оценил возможность появления в России "теплых дорог"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленский заявил, что министр энергетики США не давил на него
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково-2. 1 ноября 2018
Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы
Здание Министерства иностранных дел РФ
Посол Катара обсудил в МИД боевые действия на севере Сирии
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Более 1,5 миллионов человек выехали с Украины с начала года
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский воспользовался уколами для поддержки голосовых связок
Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
В Эквадоре протестующие взяли в заложники восемь полицейских
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Швеция выступила за введение ЕС эмбарго на поставки оружия в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Украинские силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
Лента новостейМолния