Переговоры по Приднестровью продолжатся в ноябре

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Диалог участников формата "5+2" по Приднестровью продолжится в ноябре на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, сообщила в четверг пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.
В среду и четверг в Братиславе состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан.
"Учитывая необходимость проведения дополнительных консультаций по вопросам, обсуждаемым в данном раунде переговоров, и их отображения в протоколе заседания, который определяет первостепенные направления деятельности на следующий период, диалог участников переговорного формата "5+2" продолжится на платформе баварской конференции по продвижению мер по укреплению доверия, запланированной на ноябрь этого года", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Как отметили в ведомстве, главный переговорщик со стороны Кишинева вице-премьер Василий Шова обратил внимание на необходимость возвращения к главной цели, для которой был создан этот формат, то есть к разработке и согласованию конечных параметров модели урегулирования.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.