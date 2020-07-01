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Додон поблагодарил Россию за продление режима беспошлинного экспорта
Президент Молдавии Игорь Додон в среду выразил благодарность руководству России за решение продлить до конца года срока беспошлинного ввоза молдавских товаров. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:26
россия
игорь додон
молдавия
экономика
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россия, игорь додон, молдавия, экономика

Додон поблагодарил Россию за продление режима беспошлинного экспорта

11:26 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в среду выразил благодарность руководству России за решение продлить до конца года срока беспошлинного ввоза молдавских товаров.
"Правительство РФ 27 июня приняло постановление о продлении до 31 декабря срока беспошлинного ввоза ряда молдавских товаров на территорию России. Решение российского правительства приветствуется экономическими агентами Республики Молдова, а высшее руководство нашей̆ страны выражает искреннюю благодарность российским коллегам за очередной̆ дружественный̆ шаг, способствующий̆ укреплению стратегического партнерства между двумя странами", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
24 июня, 05:18
Межгосударственные отношения России и Молдавии
По словам президента, продление льготного режима позволит молдавским экспортерам сэкономить от 300 до 500 миллионов леев (около 17,4-29 миллионов долларов).
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после ноябрьской встречи с тогдашним главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года ввозить товары без пошлин.
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РоссияИгорь ДодонМолдавияЭкономика
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