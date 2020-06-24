Межгосударственные отношения России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года . Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2017 году президенты России и Казахстана виделись шесть раз, главы правительств – семь раз.

В 2018 году президенты России и Казахстана виделись девять раз , премьер-министры – семь раз, министры иностранных дел – два раза.

21 марта 2019 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом (1990-2019) Казахстана, председателем Совета Безопасности Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Владимир Путин выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Президент России также поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства.

3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с официальным визитом.

В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня. Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента.

28-29 мая президент России Владимир Путин посетил Казахстан , где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию ЕАЭС.

Путин также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

7 сентября Владимир Путин принял Нурсултана Назарбаева в Кремле. Обсуждались вопросы российско-казахстанского партнерства, региональная и международная проблематика.

Путин и Назарбаев также присутствовали на торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы, посетили реконструированный павильон "Казахстан" на территории ВДНХ.

В октябре лидеры России и Казахстана принимали участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в Ереване (Армения) и Совета глав государств СНГ в Ашхабаде (Туркмения).

7 ноября состоялась встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Омск с рабочим визитом для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Поддерживается диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран.

25 апреля 2019 года в Москве прошла встреча Дмитрия Медведева и Аскара Мамина. В ходе встречи главы правительств России и Казахстана обсудили вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сферах.

22 августа Дмитрий Медведев и Аскар Мамин провели встречу в Казани "на полях" мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

25 октября главы правительств России и Казахстана провели встречу "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.

18 июня состоялся телефонный разговор глав правительств, в ходе которого обсуждались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, предпринимаемые в РФ и Казахстане.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов с официальным визитом посетил Москву 28 января 2019 года.

8 июля министры иностранных дел РФ и Казахстана Сергей Ларов и Бейбут Атамкулов побеседовали "на полях" неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ в Словакии.

8-9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Нур-Султан с официальным визитом. Глава российского МИД был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, также состоялись переговоры с министром иностранных дел Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

9 июня 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошли переговоры Сергея Лаврова с Мухтаром Тлеуберди.

23-24 сентября 2019 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Казахстан, где принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии. Вячеслав Володин провел встречу с председателем сената Казахстана Даригой Назарбаевой. Он также был принят первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

22 октября спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева посетила с официальным визитом Москву. Состоялись встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Дарига Назарбаева вручила Валентине Матвиенко орден "Достык" I степени, которым, в соответствии с указом президента Казахстана, председатель Совета Федерации была награждена за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

В ходе визита Дарига Назарбаева также встретилась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан) подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.

Стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса. Свидетельством общей заинтересованности в дальнейшем сближении Москвы и Астаны является утвержденный 9 ноября 2018 года президентами России и Казахстана План совместных действий на 2019-2021 годы, определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия.

Страны объединяют традиционно тесные торгово-экономические связи. Российская Федерация занимает первое место среди основных торговых партнеров Республики Казахстан с долей во внешнеторговом обороте страны, превышающей 20,5%. Среди всех торговых партнеров России Казахстан занимает 11-е место, по объему взаимной торговли России со странами СНГ – второе место.

В 2019 году внешнеторговый оборот России и Казахстана составил 19,6 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 14,05 миллиарда долларов и импорт – 5,57 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2020 года оборот взаимной торговли России и Казахстана составил 5,4 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 4,0 миллиарда долларов, импорт – 1,4 миллиарда долларов.

В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.

Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, машин, оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Через общую границу (почти 7600 километров) идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% российско-казахстанского товарооборота, а на межрегиональную – порядка 70%.

Из 85 субъектов Российской Федерации 76 развивают сотрудничество с областями Республики Казахстан на договорно-правовой основе, заключено более 400 соглашений в различных отраслях экономики.

С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 21-е заседание прошло 15 октября 2019 года в Нур-Султане.

Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс.

Развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики (энергосистемы России и Казахстана работают в параллельном режиме) и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия).

По данным заместителя премьер-министра, министра финансов Казахстана Алихана Смаилова, Россия с 2005 года инвестировала в Казахстан около 14 миллиардов долларов, а Казахстан в Россию – порядка четырех миллиардов долларов.

На территории Казахстана реализуются крупнейшие совместные инвестпроекты: производство электровозов и магистральных тепловозов в Нур-Султане, комбайнов Vector в Акмолинской области и различных типов техники КАМАЗ в городе Кокшетау, строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в Усть-Каменогорске и строительство комплекса по производству фосфорных удобрений в Жамбылской области.

Расширяется взаимодействие в рамках ряда совместных проектов в фармацевтической, машиностроительной и горно-металлургической отраслях промышленности.

Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". В настоящее время идет согласование договора между заказчиком этого проекта, которым является казахстанская сторона, и российскими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию комплекса и его строительству, с привлечением казахстанских предприятий. Планируется, что первый старт будет осуществлен в 2022 году

По предложению президента России Владимира Путина стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт" в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.

Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым будет организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В ближайшие пять лет Казахстан получит 45 вертолето-комплектов Ми-8АМТ и Ми-171. В декабре 2019 года был дан старт практической реализации проекта. Стороны подписали дополнительное соглашение, регламентирующее поставку первых 17 машино-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е для сборки в Казахстане.

На территории Казахстана также разворачивается производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Соответствующее соглашение подписали Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. Планируется, что поставка серийной продукции начнется в 2022 году.

Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки.

Более 450 военнослужащих Казахстана безвозмездно обучаются в вузах Минобороны России.

Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года, где был подписан ряд документов о сотрудничестве , в том числе программа сотрудничества в области культуры на 2020-2022 годы.

За последние годы Россия и Казахстан нарастили взаимодействие в области кинематографии, театральной гастрольной деятельности, межмузейного сотрудничества, творческого образования.

В начале сентября 2019 года в Москве прошли Дни культуры Казахстана