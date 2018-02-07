Александр Стерник: Россия усилила военные базы в Средней Азии

Россия вместе с союзниками по ОДКБ и СНГ принимает необходимые меры для противостояния угрозе проникновения террористов из Афганистана, которые, в свою очередь, проникают туда с территории Сирии и Ирака. Предпринятых на сегодняшний день мер, в том числе создание региональной системы пограничной безопасности, должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно, заявил директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник. В интервью агентству РИА Новости он рассказал о планах Москвы по наращиванию сотрудничества с партнерами в Центральной Азии, в том числе о содействии, которое Россия оказывает Казахстану в его превращении в космическую державу.

— По оценкам некоторых экспертов, Москва внимательно следила за визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, в том числе, чтобы оценить, не качнулся ли вектор официальной Астаны в направлении сотрудничества с Западом в ущерб отношениям с Москвой. Как вы оцениваете такие предположения?

— Казахстан отличает активность на международной арене. Известны его региональные и глобальные инициативы. Такая линия получила признание, когда страна избралась в состав десяти непостоянных членов СБ ООН. Эксперты называют курс Астаны многовекторным. Это предполагает открытость для сотрудничества одновременно со многими партнерами, в том числе, разумеется, и с США. Но внимание Астаны также обращено на Китай, ЕС, страны исламского мира.

Для нас важно то, что Астана развивает особые, можно сказать, привилегированные отношения с Россией и нашими общими структурами (ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС). В 2013 году в Екатеринбурге по инициативе президента Назарбаева был подписан российско-казахстанский договор о союзничестве и добрососедстве в XXI веке. Ознакомьтесь с ним и оцените, что называется, масштаб.

Касаемо ущерба отношениям, мы не сомневаемся в твердости соблюдения Казахстаном обязательств союзника и стратегического партнера, будь то в сфере безопасности или экономической интеграции. Тому есть очевидные причины: размер взаимных инвестиций, объем и структурированность торговли, единое экономическое пространство, связанная с этим сопряженность транзитно-транспортной инфраструктуры. У нас действуют восемь тысяч СП. Упомяну общие угрозы безопасности, в том числе ракетного характера. Список можно продолжать. В сумме это весомые для обеих сторон факторы. Они уже дали нам возможность мягко посадить свои экономики в условиях недавнего глобального спада. Не говорю уже о тучных годах. В докризисный период, с 2003 года, наш товарооборот вырос в шесть раз — более 25 миллиардов долларов США — благодаря Таможенному союзу. Сегодня мы снова на траектории роста. Через общую границу (почти 7600 километров) идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% нашего товарооборота, а на межрегиональную — порядка 70%.

Попробуйте сопоставить все это с вкладом западных стран в социально-экономическую жизнь Казахстана. Разговоров по их столицам много, а дел мало. Понятно, географическая удаленность — серьезный барьер. Но сказывается и скуповатость западников по части инвестиций, передовых технологий прежде всего для реальной экономики. Есть проблемы с различиями в подходах к бизнесу.

Но главное, как мне кажется, это рефлекторное равнение на тех, кто объявил пространство СНГ ареной соперничества. Как вытекает из новой стратегии безопасности США, американцев в основном интересует расширение военного сотрудничества со странами Центральной Азии. Социально-экономический сюжет, по сути, задвигается, за исключением, пожалуй, темы доступа к сырьевым ресурсам. Вряд ли такой подход интересен тому же Казахстану, вставшему на путь модернизационного рывка. То же можно сказать об остальных участниках американской группы "С5+1".

Разумеется, мы сами должны не почивать на лаврах, а оставаться в тонусе, предлагать привлекательные проекты, работать над конкурентоспособностью наших транспортных коридоров, совместно производить современную и качественную продукцию. Уверен, что свежую струю в интеграцию добавит российское председательство в ЕАЭС. Мы предлагаем ряд стратегических инициатив. Их цель — обеспечить подлинную безбарьерность общего рынка, нарастить цифровой компонент экономик, повысить престиж союза как звена евразийского всеобъемлющего партнерства. Наблюдаемый рост российской экономики становится двигателем этого процесса. Отдачу скоро почувствуют все наши партнеры.

— Вопросы развития комплекса "Байконур" всегда находятся в повестке двусторонних отношений Казахстана и РФ, их актуальность возрастает, учитывая подготовку к подписанию проекта сводного плана по реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и реализацию совместного проекта "Байтерек". Какие перспективы открываются для Казахстана и России в этом направлении?

— Это как раз пример взаимодействия в наукоемкой области высоких технологий. Он, кстати, отражает готовность России щедро делиться с партнерами своими передовыми достижениями.

Наш президент не раз подчеркивал заинтересованность в том, чтобы помочь Казахстану создать собственную космическую программу. В 2016 году принята Концепция дальнейшего сотрудничества на Байконуре, рассчитанная до 2050 года. Она включает не только наши, но и совместные проекты. Речь о создании ракетного комплекса "Байтерек", подготовке кадров, экологической безопасности. Обучение казахстанских специалистов уже началось. Их пока привлекают к нашим проектам. Таким образом, формируется необходимый кадровый резерв будущей космической державы.

— Заинтересована ли Россия в открытии дополнительной военной базы на юге Киргизии, откуда исходят основные угрозы безопасности республики как члена ЕАЭС и ОДКБ?

— Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков после их поражения в Сирии и Ираке. Эти риски возникли не вчера. Россия, наши союзники, в целом ОДКБ и СНГ постоянно принимают необходимые меры. Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно.

Кстати, на общей обстановке благотворно сказывается процесс оздоровления отношений между странами Ферганской долины — Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. До недавнего времени при появлении трений в этом треугольнике возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас, благодаря ожившему сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе, подобные риски снижены.

— В 2016 году Киргизия денонсировала соглашения с Россией о совместном строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 из-за экономических трудностей, возникших у российской стороны. Расходы российской компании на подготовку строительства составили около 37 миллионов долларов США, которая Киргизия пока не возместила. На какой стадии находятся переговоры? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Переводы мигрантов из России в Киргизию выросли на 460 миллионов долларов

— Трудности возникли у потенциальных инвесторов в силу обстоятельств, от них не зависевших. Слишком долго не решались задачи с выделением земли под объекты, сохранялись вопросы по рентабельности проектов. Пока тянулась эта раскачка, благоприятный период кончился. В мире наступил финансово-экономический кризис, просели курсы многих валют. Даже в такой обстановке мы были готовы привлечь займы на терпимых условиях. Однако так и не было представлено убедительных расчетов по стоимости реализации электроэнергии, ее объемам, экспорту и тому, что с ним связано, прежде всего по передающим сетям.

Сейчас партнеры удовлетворили интересы нашего подрядчика на проекте Камбаратинской ГЭС-1. Ведется поиск решения по компенсации расходов на Верхне-Нарынские объекты, куда вложены более крупные средства.

Уверен, что, сделав правильные выводы, стороны продолжат сотрудничество в очень перспективной сфере гидроэнергетики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Машинный зал Камбаратинской ГЭС в Киргизии © Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Машинный зал Камбаратинской ГЭС в Киргизии

— Будут ли вводится в России какие-либо ограничения для киргизских трудовых мигрантов на время проведения чемпионата мира по футболу? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин ратифицировал протокол о списании остатка долга Киргизии

— Определенные ограничения вводятся указом президента России от 9 мая 2017 года. Сокращены сроки постановки на миграционный учет. Делается это исключительно в интересах безопасности жителей нашей страны, участников и гостей чемпионата мира. Меры коснутся тех субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена инфраструктура игр. Какой-либо избирательности в отношении граждан того или другого региона, разумеется, нет. Все должны проявлять благоразумие и соблюдать требования безопасности. Постановка на миграционный учет и регистрация по месту пребывания будет осуществляться даже в выходные и нерабочие дни. Учтен опыт Кубка конфедераций: иностранный гражданин теперь сможет направить уведомление о прибытии и необходимые документы через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.

— После введения с 2018 года киргизскими властями обязательных экзаменов на знание киргизского для государственных служащих республики всех уровней и отсутствие аналогичных экзаменов на знание русского, который закреплен в конституции страны как официальный язык, функции русского языка в Киргизии стали чисто декоративными. Не тревожит ли МИД РФ резкое снижение сферы применения русского языка в Киргизии и поднимается ли этот вопрос во время переговоров с властями республики?

— Едва ли корректно говорить о декоративности русского языка. Напомню, что конституция Киргизской Республики закрепляет за ним статус официального. Другое дело, что в стране идет процесс развития родного языка как государственного. К 2020 году на киргизский полностью будет переведено делопроизводство, а госслужащие с 2018 года обязаны проходить тестирование на его знание.

Мы, разумеется, обращаем внимание наших партнеров на то, что уникальное двуязычие в Киргизии — это не просто культурная ценность, но мощный инструмент интеграции в евразийское экономическое и гуманитарное пространство. Без владения русским резко сужались бы возможности получения образования и ведения трудовой деятельности не только в России, но и на всем пространстве СНГ, где он, по сути, служит lingua franca. Ну зачем же пилить сук? По заверениям наших киргизских друзей, указанные процессы ни в коей мере не направлены на ущемление русского языка.

Мы и сами видим, что пока его роль сохраняется. Более половины населения Киргизии использует русский в повседневном общении. 170 тысяч человек (это более 70% всех киргизских студентов) получают образование на русском в вузах своей страны. Если не ошибаюсь, там действует более 200 школ с русским языком. Их посещает 130 тысяч школьников (где-то 12,5% от общего числа учащихся). В России обучается почти 17 тысяч киргизских студентов. До 90% территории Киргизии охватывают трансляции Первого канала, РТР-Планеты, Культуры, России-24. 18 часов в сутки вещает радиостанция "Спутник". Издаются "Российская газета", "АиФ", "Комсомольская правда", "МК" и другие. Немало киргизских СМИ также печатаются на русском.