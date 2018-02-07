Александр Стерник: Россия усилила военные базы в Средней Азии

Россия вместе с союзниками по ОДКБ и СНГ принимает необходимые меры для противостояния угрозе проникновения террористов из Афганистана, которые, в свою очередь, проникают туда с территории Сирии и Ирака. Предпринятых на сегодняшний день мер, в том числе создание региональной системы пограничной безопасности, должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно, заявил директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник. В интервью агентству РИА Новости он рассказал о планах Москвы по наращиванию сотрудничества с партнерами в Центральной Азии, в том числе о содействии, которое Россия оказывает Казахстану в его превращении в космическую державу.
— По оценкам некоторых экспертов, Москва внимательно следила за визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, в том числе, чтобы оценить, не качнулся ли вектор официальной Астаны в направлении сотрудничества с Западом в ущерб отношениям с Москвой. Как вы оцениваете такие предположения?
— Казахстан отличает активность на международной арене. Известны его региональные и глобальные инициативы. Такая линия получила признание, когда страна избралась в состав десяти непостоянных членов СБ ООН. Эксперты называют курс Астаны многовекторным. Это предполагает открытость для сотрудничества одновременно со многими партнерами, в том числе, разумеется, и с США. Но внимание Астаны также обращено на Китай, ЕС, страны исламского мира.
Для нас важно то, что Астана развивает особые, можно сказать, привилегированные отношения с Россией и нашими общими структурами (ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС). В 2013 году в Екатеринбурге по инициативе президента Назарбаева был подписан российско-казахстанский договор о союзничестве и добрососедстве в XXI веке. Ознакомьтесь с ним и оцените, что называется, масштаб.
Попробуйте сопоставить все это с вкладом западных стран в социально-экономическую жизнь Казахстана. Разговоров по их столицам много, а дел мало. Понятно, географическая удаленность — серьезный барьер. Но сказывается и скуповатость западников по части инвестиций, передовых технологий прежде всего для реальной экономики. Есть проблемы с различиями в подходах к бизнесу.
Разумеется, мы сами должны не почивать на лаврах, а оставаться в тонусе, предлагать привлекательные проекты, работать над конкурентоспособностью наших транспортных коридоров, совместно производить современную и качественную продукцию. Уверен, что свежую струю в интеграцию добавит российское председательство в ЕАЭС. Мы предлагаем ряд стратегических инициатив. Их цель — обеспечить подлинную безбарьерность общего рынка, нарастить цифровой компонент экономик, повысить престиж союза как звена евразийского всеобъемлющего партнерства. Наблюдаемый рост российской экономики становится двигателем этого процесса. Отдачу скоро почувствуют все наши партнеры.
— Вопросы развития комплекса "Байконур" всегда находятся в повестке двусторонних отношений Казахстана и РФ, их актуальность возрастает, учитывая подготовку к подписанию проекта сводного плана по реализации Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и реализацию совместного проекта "Байтерек". Какие перспективы открываются для Казахстана и России в этом направлении?
— Это как раз пример взаимодействия в наукоемкой области высоких технологий. Он, кстати, отражает готовность России щедро делиться с партнерами своими передовыми достижениями.
— Заинтересована ли Россия в открытии дополнительной военной базы на юге Киргизии, откуда исходят основные угрозы безопасности республики как члена ЕАЭС и ОДКБ?
— Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков после их поражения в Сирии и Ираке. Эти риски возникли не вчера. Россия, наши союзники, в целом ОДКБ и СНГ постоянно принимают необходимые меры. Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно.
Кстати, на общей обстановке благотворно сказывается процесс оздоровления отношений между странами Ферганской долины — Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. До недавнего времени при появлении трений в этом треугольнике возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас, благодаря ожившему сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе, подобные риски снижены.
— В 2016 году Киргизия денонсировала соглашения с Россией о совместном строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 из-за экономических трудностей, возникших у российской стороны. Расходы российской компании на подготовку строительства составили около 37 миллионов долларов США, которая Киргизия пока не возместила. На какой стадии находятся переговоры?
— Трудности возникли у потенциальных инвесторов в силу обстоятельств, от них не зависевших. Слишком долго не решались задачи с выделением земли под объекты, сохранялись вопросы по рентабельности проектов. Пока тянулась эта раскачка, благоприятный период кончился. В мире наступил финансово-экономический кризис, просели курсы многих валют. Даже в такой обстановке мы были готовы привлечь займы на терпимых условиях. Однако так и не было представлено убедительных расчетов по стоимости реализации электроэнергии, ее объемам, экспорту и тому, что с ним связано, прежде всего по передающим сетям.
Сейчас партнеры удовлетворили интересы нашего подрядчика на проекте Камбаратинской ГЭС-1. Ведется поиск решения по компенсации расходов на Верхне-Нарынские объекты, куда вложены более крупные средства.
Уверен, что, сделав правильные выводы, стороны продолжат сотрудничество в очень перспективной сфере гидроэнергетики.
— Будут ли вводится в России какие-либо ограничения для киргизских трудовых мигрантов на время проведения чемпионата мира по футболу?
— Определенные ограничения вводятся указом президента России от 9 мая 2017 года. Сокращены сроки постановки на миграционный учет. Делается это исключительно в интересах безопасности жителей нашей страны, участников и гостей чемпионата мира. Меры коснутся тех субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена инфраструктура игр. Какой-либо избирательности в отношении граждан того или другого региона, разумеется, нет. Все должны проявлять благоразумие и соблюдать требования безопасности. Постановка на миграционный учет и регистрация по месту пребывания будет осуществляться даже в выходные и нерабочие дни. Учтен опыт Кубка конфедераций: иностранный гражданин теперь сможет направить уведомление о прибытии и необходимые документы через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.
— После введения с 2018 года киргизскими властями обязательных экзаменов на знание киргизского для государственных служащих республики всех уровней и отсутствие аналогичных экзаменов на знание русского, который закреплен в конституции страны как официальный язык, функции русского языка в Киргизии стали чисто декоративными. Не тревожит ли МИД РФ резкое снижение сферы применения русского языка в Киргизии и поднимается ли этот вопрос во время переговоров с властями республики?
— Едва ли корректно говорить о декоративности русского языка. Напомню, что конституция Киргизской Республики закрепляет за ним статус официального. Другое дело, что в стране идет процесс развития родного языка как государственного. К 2020 году на киргизский полностью будет переведено делопроизводство, а госслужащие с 2018 года обязаны проходить тестирование на его знание.
Мы и сами видим, что пока его роль сохраняется. Более половины населения Киргизии использует русский в повседневном общении. 170 тысяч человек (это более 70% всех киргизских студентов) получают образование на русском в вузах своей страны. Если не ошибаюсь, там действует более 200 школ с русским языком. Их посещает 130 тысяч школьников (где-то 12,5% от общего числа учащихся). В России обучается почти 17 тысяч киргизских студентов. До 90% территории Киргизии охватывают трансляции Первого канала, РТР-Планеты, Культуры, России-24. 18 часов в сутки вещает радиостанция "Спутник". Издаются "Российская газета", "АиФ", "Комсомольская правда", "МК" и другие. Немало киргизских СМИ также печатаются на русском.