Межгосударственные отношения России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу "Моя прекрасная Сербия" во время встречи в Москве. 2 октября 2018

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и государственным сообществом Сербии и Черногории). 11 июня 2006 года МИД России признал , что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории.

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.

8-9 мая 2018 года Александр Вучич посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Сербии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в шествии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Состоялась также двусторонняя встреча лидеров.

2 октября 2018 года президент Сербии Александр Вучич посетил Россию с рабочим визитом.

17 января 2019 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белград. Состоялись переговоры главы российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы в узком составе обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений в различных областях, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, военно-технической сферах. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.

По окончании консультаций Владимир Путин вручил Александру Вучичу государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского – за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

В Белграде Владимир Путин посетил храм Святого Саввы, возложил венки к Монументу освободителям города и Памятнику советскому солдату.

26 апреля 2019 года Владимир Путин и Александр Вучич провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

4 декабря 2019 года в Сочи состоялись российско-сербские переговоры. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную проблематику.

8 января 2020 года в Стамбуле "на полях" церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток организован краткий контакт Владимира Путина с Александром Вучичем.

Телефонные разговоры лидеров двух стран состоялись 2 апреля, 14 мая и 15 июня 2020 года.

Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев 21 июня 2019 года провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в Минске, который они посетили для участия в церемонии открытия Вторых европейских игр.

19 октября 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Сербию с официальным визитом, приуроченным к 75-летию освобождения Белграда от немецких войск. В ходе визита состоялись встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Сербии Аной Брнабич. Дмитрий Медведев и Александр Вучич посетили военный парад в Белграде. Кроме того, Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальный комплекс освободителям Белграда. Главы правительств двух стран возложили венки к Монументу освободителям Белграда и Монументу советским воинам, погибшим при освобождении Белграда.

Глава правительства России также выступил в Народной скупщине Сербии и на торжественном собрании , посвященном 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

25 октября Дмитрий Медведев встретился с председателем правительства Сербии Аной Брнабич "на полях" Евразийского межправительственного совета в Сколково (Московская область).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Сербию с визитом в феврале 2018 года по случаю 180-летия установления российско-сербских дипломатических отношений. В Белграде он был принят президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Аной Брнабич, провел переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Ивицей Дачичем, совместно с которым Лавров выступил перед студентами Белградского университета. Состоялась церемония вручения Ивице Дачичу ордена Дружбы.

В последующем Сергей Лавров и Ивица Дачич встречались в августе в Сочи и в сентябре в Баня-Луке "на полях" рабочего визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

17 апреля 2019 года первый заместитель председателя правительства, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетил с визитом Москву.

7 июня Сергей Лавров и Ивица Дачич провели беседу "на полях" Петербургского международного экономического форума.

25 сентября "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча Сергея Лаврова с президентом Республики Сербии Александром Вучичем.

20 декабря в Москве состоялась беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, в ходе которой были проанализированы вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на углублении стратегического партнерства между Россией и Сербией.

Высокий темп взаимодействия поддерживается по парламентской линии . На ежегодной основе проводятся заседания двусторонней межпарламентской комиссии под руководством председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и председателя Народной скупщины Республики Сербии Майи Гойкович. 12 февраля 2020 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович открыли пятое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии.

Регулярно с главой сербского парламента встречается также председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Последняя встреча состоялась 12 февраля 2020 года.

Постоянно взаимодействуют депутаты – как на двусторонней основе, так и на профильных международных площадках.

Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.

Динамика российско-сербского торгово-экономического сотрудничества демонстрирует положительные тенденции . В 2019 году объем товарооборота, по данным российской таможенной статистики, составил 2,5 миллиарда долларов, что больше соответствующих показателей 2018 года на 22,64%.

По итогам первого квартала 2020 года товарооборот России с Сербией составил 682,6 миллиона долларов, увеличившись на 19,62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт России в Сербию составил 416 миллионов долларов, импорт – 266,5 миллиона долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др.

Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно.

В октябре 2019 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.

Важнейшей отраслью сотрудничества является энергетика. Поставки российского природного газа в Сербию в 2018 году составили 2,1 миллиарда кубических метров. Потребности продолжают расти. Прогнозируется, что к 2023 году они могут достичь 3,5 миллиарда кубометров.

В конце декабря 2019 года компания "Сербиягаз" завершила укладку сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии. Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока".

Крупным совместным успехом является проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (АО "НИС"), основным акционером и инвестором которого выступает ПАО "Газпром нефть". Из некогда убыточного депрессивного предприятия АО "НИС" превратилось в регионального лидера в своей отрасли. "Газпром нефть" продолжает его модернизацию

В январе 2019 года "Силовые машины" и "Электрохозяйство Сербии" заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации ГЭС "Джердап-2" с увеличением ее мощности. В 2009 году "Силовые машины" выполнили контракт на модернизацию систем регулирования всех десяти турбин гидроэлектростанции "Джердап-2".

Компания "РЖД" реализует контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра.

В октябре 2019 года "РЖД" договорились с Сербией о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар (граница с Черногорией).

15 мая 2018 года на форуме "Атомэкспо-2018" между Россией и Сербией был подписан документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях. В документе предложены способы оказания поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, ядерной медицины и в применении радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

В январе2019 года Россия и Сербия подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома.

В октябре 2019 года Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ).

Министерство промышленности и торговли РФ и министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике Потенциальными участниками российской промзоны могли бы стать такие российские компании как "БЛ Групп" (светотехническое оборудование), "Армастек" (композитные строительные материалы), РЖД, а также российские производители автомобильной техники.

Развивается сотрудничество в военно-технической сфере. Кроме проведения совместных военных учений и передачи сербам на безвозмездной основе бронетехники (БРДМ-2 и танков Т-72) и истребителей МиГ-29, Белград заключил контракт на поставку вооруженным силам зенитных комплексов российского производства, в том числе ЗРПК "Панцирь-С", вертолетов Ми-35 и Ми-17 . Представители ВС Сербии на ежегодной основе участвуют в международных армейских играх в России. Встречи министров обороны ежегодно проходят "на полях" Московской конференции по международной безопасности. 17 февраля 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Белград с рабочим визитом.

С 3 апреля по 16 мая 2020 года врачебно-сестринские бригады Минобороны России оказывали Сербии содействие в борьбе с распространением коронавируса. В течение этого времени российские специалисты осуществили дезинфекционные мероприятия на 178 объектах в 37 населенных пунктах, приняли участие в лечении более 800 пациентов.

Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд очень важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию, Боснию и Герцеговину, Грецию.

Важным сегментом сотрудничества является взаимодействие в сфере культуры.

В феврале 2019 года в Сербии прошли Дни российской духовной культуры. В рамках мероприятия были проведены форум по развитию паломничества и религиозного туризма, выставка художественных промыслов и ремесел России, выставка детских рисунков и гала-концерт классической музыки.

Россия принимала участие в книжной ярмарке в Белграде, которая прошла 20-27 октября 2019 года.

Воронеже, Тамбове, В течение 2019 года Дни Сербской культуры прошли в Москве Липецке и в других городах.

Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского в Белграде. В 2017 году в куполе собора была установлена мозаичная композиция Вознесения Господня, над которой работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

Подтверждением глубины и прочности исторических связей России и Сербии стал официальный визит в Республику Сербию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-16 ноября 2014 года

Развивается сотрудничество в сфере туризма. В 2019 году Сербию посетили 98 тысяч туристов из России. За январь-март 2020 года – 19 тысяч российских туристов.

Россию с целью туризма в 2019 году посетили 52 тысячи граждан Сербии , за январь-март 2020 года – 8 тысяч сербских туристов.