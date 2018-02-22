БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич посетили презентацию уникального мозаичного украшения крупнейшего храма Сербии, передает корреспондент РИА Новости.

Завершенная композиция Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в центре сербской столицы занимает площадь в 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

"Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто приложил свою руку к этому святому делу. Президент России уделял личное внимание этому проекту, который был инициирован президентом Сербии, патриархом сербской православной церкви. "Газпромнефть" внесла свой значимый вклад. Не могу не высказать слова восхищения непосредственно художникам и всем, кто реализовал этот проект под эгидой Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО", — сказал Лавров.

Президент Сербии на русском языке поблагодарил Владимира Путина, руководство страны и Русскую православную церковь. По словам Вучича, этот купол — лучшее место для священных связей между Сербией и России.

"Мы родом из одного и того же племени, разделяем ту же веру, мы сражались за свободу и против ненависти", — приводит Sputnik слова сербского президента.

Торжественная презентация макета внутренней мозаичной декорации купола храма прошла в декабре 2016 года в Белграде, тогда сообщалось, что работы будут закончены через год. Главный секретарь Синода Сербской Православной Церкви (СПЦ) протоиерей-ставрофор Сава Йович сообщил в начале декабря 2017 года РИА Новости, что мозаика установлена и принята комиссией, которая состояла из представителей Россотрудничества, Минкультуры РФ, РПЦ и СПЦ, а также Общества по строительству храма.

© Sputnik Убранство белградского храма Cвятого Саввы. 22 февраля 2018 © Sputnik Убранство белградского храма Cвятого Саввы. 22 февраля 2018

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.

© Sputnik Главный купол в белградском храме Cвятого Саввы, выполненный из мозайки. 22 февраля 2018 © Sputnik Главный купол в белградском храме Cвятого Саввы, выполненный из мозайки. 22 февраля 2018

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. На очереди — внутреннее убранство храма.

© Sputnik Памятная табличка в белградском храме Cвятого Саввы. 22 февраля 2018 © Sputnik Памятная табличка в белградском храме Cвятого Саввы. 22 февраля 2018

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.

Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ Владимира Путина является Россотрудничество. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро был выделен ПАО "Газпром нефть".