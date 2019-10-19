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РИА Новости

РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов

19:54 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Компания РЖД договорилась с Сербией по реализации ряда железнодорожных проектов в стране, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
В частности, речь идет о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар (граница с Черногорией).
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Договоренности достигались в присутствии премьер министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича с участием главы РЖД Олега Белозерова и заместителя председателя правительства Сербии, министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайловича.
Также "РЖД Интернешнл" было заключено дополнительное соглашение к контракту с компанией "Инфраструктура железных дорог Сербии".
Как уточняется в материалах к визиту Дмитрия Медведева в Сербию, речь идет о втором этапе реконструкции и строительства двухпутной железной дороги на участке Стара Пазова-Нови Сад, с предполагаемой скоростью движения 200 км/ч, создании проекта реконструкции и модернизации Валево-Врбница-граница с Черногорией. "Кроме того, "РЖД-Интернешнл" выполнит проектирование и строительство единого диспетчерского центра по управлению движением поездов в республике Сербии. По экспертной оценке, создание такого центра займет около трех лет",- говорится в материалах.
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РЖД уже реализуют контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Холдинг также заключил новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в интервью РИА Новости в июне 2019 года сообщал, что новые проекты РЖД в Сербии будут профинансированы на 70% за счёт экспортного кредита РФ и на 30% средствами этой страны.
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Олег БелозеровАлександр ВучичБелград (округ)РЖДСербияРоссияЭкономика
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