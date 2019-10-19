РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов

19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде

19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Компания РЖД договорилась с Сербией по реализации ряда железнодорожных проектов в стране, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

В частности, речь идет о совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар (граница с Черногорией).

Договоренности достигались в присутствии премьер министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича с участием главы РЖД Олега Белозерова и заместителя председателя правительства Сербии, министра строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайловича.

Также "РЖД Интернешнл" было заключено дополнительное соглашение к контракту с компанией "Инфраструктура железных дорог Сербии".

Как уточняется в материалах к визиту Дмитрия Медведева в Сербию, речь идет о втором этапе реконструкции и строительства двухпутной железной дороги на участке Стара Пазова-Нови Сад, с предполагаемой скоростью движения 200 км/ч, создании проекта реконструкции и модернизации Валево-Врбница-граница с Черногорией. "Кроме того, "РЖД-Интернешнл" выполнит проектирование и строительство единого диспетчерского центра по управлению движением поездов в республике Сербии. По экспертной оценке, создание такого центра займет около трех лет",- говорится в материалах.