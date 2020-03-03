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В Сербии раскрыли планы газификации после ввода "Турецкого потока"
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РИА Новости

В Сербии раскрыли планы газификации после ввода "Турецкого потока"

17:50 03.03.2020
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В Сербии планируется газифицировать домовладения 550 тысяч человек, продолжение газопровода "Турецкий поток" будет реализовано, заявил директор госкомпании "Сербиягаз" (Srbijagas) Душан Баятович.
Президент Сербии Александр Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". Компания "Сербиягаз" в конце декабря завершила укладку сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.
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"Будет газифицированы домовладения около 550 тысяч граждан, оплачивать эту услугу они смогут в рассрочку от трех до пяти лет без процентов. Стоимость газификации составит 780 евро, из которых 20 – заработок "Сербиягаз", - заявил Баятович, трансляция велась на сайте форума.
По словам директора национального газовой компании, нет сомнений вокруг проекта "Турецкий поток", потому что "Болгария начала закупать трубы и вынуждена будет платить большую неустойку", если откажется от проекта.
"Все участники старались договориться о лучшей цене за газ, включая нас. Не существует неизвестности вокруг "Турецкого потока". В настоящее время я не хотел резервировать объемы газа для Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины", - отметил директор "Сербиягаза".
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
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СербиягазДушан БаятовичТурецкий потокСербияЭкономика
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