В Сербии раскрыли планы газификации после ввода "Турецкого потока"

Президент Сербии Александр Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". Компания "Сербиягаз" в конце декабря завершила укладку сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.

На горнолыжном курорте Копаоник на юго-западе Сербии 1-4 марта проходит ежегодный региональный бизнес-форум.

"Будет газифицированы домовладения около 550 тысяч граждан, оплачивать эту услугу они смогут в рассрочку от трех до пяти лет без процентов. Стоимость газификации составит 780 евро, из которых 20 – заработок "Сербиягаз", - заявил Баятович, трансляция велась на сайте форума.

По словам директора национального газовой компании, нет сомнений вокруг проекта "Турецкий поток", потому что "Болгария начала закупать трубы и вынуждена будет платить большую неустойку", если откажется от проекта.