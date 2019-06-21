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РИА Новости

В Минске 21 июня Медведев встретится с президентом Сербии, сообщил источник

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в Минске 21 июня встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил РИА Новости источник в делегации главы российского правительства.
Медведев и Вучич будут находиться в Минске для участия в церемонии открытия Вторых европейских игр. Российский премьер также проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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Встреча Медведева с Вучичем пройдёт на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая провели на севере края акцию под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Александр ВучичДмитрий МедведевМоскваМинскВ мире
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