В Минске 21 июня Медведев встретится с президентом Сербии, сообщил источник

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в Минске 21 июня встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил РИА Новости источник в делегации главы российского правительства.

Медведев и Вучич будут находиться в Минске для участия в церемонии открытия Вторых европейских игр. Российский премьер также проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Встреча Медведева с Вучичем пройдёт на фоне обострения ситуации на Балканах после того, как спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово 28 мая провели на севере края акцию под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.