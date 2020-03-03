С момента своего основания партия "Ликуд" провозгласила своим главным приоритетом приверженность принципам социальной справедливости, свободного рынка и сохранения еврейской традиции и культуры – принципам, по большей части сформированным на основе учения Владимира (Зеева) Жаботинского.

С 1973 года "Ликуд" возглавлял Менахем Бегин. В 1977 году блок пришел к власти, вытеснив правительство партии "Авода" впервые после провозглашения независимости Израиля.

В 1983 году Бегин ушел из политики, премьер-министром страны (1983-1984) и председателем партии стал Ицхак Шамир. С 1986 по 1992 год Шамир попеременно занимал пост главы правительства от партии "Ликуд".

В 1992 году "Ликуд" потерпел поражение на выборах в кнессет (парламент).

В 1993 году по результатам праймериз партию возглавил Биньямин Нетаньяху, который на выборах 1996 года одержал победу и занял пост премьер-министра.

В 1999 году Нетаньяху ушел из политики , передав руководство партии своему преемнику Ариелю Шарону, который в 2001 году вновь привел "Ликуд" к власти. Шарон возглавлял правительство Израиля в 2001-2006 годах.

В ноябре 2005 года Ариэль Шарон покинул "Ликуд" и создал партию "Кадима"

В 2009 году после трех лет в оппозиции "Ликуд" вернулся к власти , а Биньямин Нетаньяху возглавил правительство.

В мае 2015 года лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в четвертый раз возглавил правительство Израиля

По итогам досрочных парламентских выборов 9 апреля 2019 года правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца получили одинаковое количество мест в парламенте.

В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции , соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета.

В сентябре 2019 года впервые в истории Израиля прошли вторые за год парламентские выборы, по итогам которых партия "Ликуд" получила 32 депутатских места , уступив одно место оппозиционному блоку "Кахоль Лаван".

2 марта 2020 года в Израиле прошли третьи подряд в течение 11 месяцев досрочные выборы в парламент, по итогам которых, согласно данным exit poll, партия "Ликуд" сохранила лидерство

Высшим органом партии "Ликуд" является Центральный комитет (ЦК). В период между пленумами ЦК, текущую работу осуществляет секретариат