"Ликуд" – одна из крупнейших правых партий Израиля, является преемником блока "Ликуд", действовавшего с 1973 года на базе партии "Херут", Либеральной партии, "Свободный центр", "Государственный список" и "Рабочее движение за неделимый Израиль". В 1988 году блок был преобразован в партию.
С момента своего основания партия "Ликуд" провозгласила своим главным приоритетом приверженность принципам социальной справедливости, свободного рынка и сохранения еврейской традиции и культуры – принципам, по большей части сформированным на основе учения Владимира (Зеева) Жаботинского.
С 1973 года "Ликуд" возглавлял Менахем Бегин. В 1977 году блок пришел к власти, вытеснив правительство партии "Авода" впервые после провозглашения независимости Израиля.
В 1983 году Бегин ушел из политики, премьер-министром страны (1983-1984) и председателем партии стал Ицхак Шамир. С 1986 по 1992 год Шамир попеременно занимал пост главы правительства от партии "Ликуд".
В 1992 году "Ликуд" потерпел поражение на выборах в кнессет (парламент).
В 1993 году по результатам праймериз партию возглавил Биньямин Нетаньяху, который на выборах 1996 года одержал победу и занял пост премьер-министра.
В 1999 году Нетаньяху ушел из политики, передав руководство партии своему преемнику Ариелю Шарону, который в 2001 году вновь привел "Ликуд" к власти. Шарон возглавлял правительство Израиля в 2001-2006 годах.
В ноябре 2005 года Ариэль Шарон покинул "Ликуд" и создал партию "Кадима".
В декабре 2005 года партию "Ликуд" вновь возглавил Биньямин Нетаньяху. В 2019 году он вновь был переизбран на пост лидера партии.
В 2009 году после трех лет в оппозиции "Ликуд" вернулся к власти, а Биньямин Нетаньяху возглавил правительство.
На выборах в кнессет (парламент) в 2013 году партии "Ликуд" и "Наш дом – Израиль" сформировали блок, который получил большинство депутатских мандатов, а Биньямин Нетаньяху вновь сформировал правительство.
На досрочных парламентских выборах в марте 2015 года партия "Ликуд" и возглавляемый ею правый лагерь получили контроль над четвертью парламента.
В мае 2015 года лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в четвертый раз возглавил правительство Израиля.
По итогам досрочных парламентских выборов 9 апреля 2019 года правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца получили одинаковое количество мест в парламенте.
Президент страны Реувен Ривлин делегировал Биньямину Нетаньяху формирование четвертого подряд и пятого в его карьере правительства. Нетаньяху пытался сформировать кабинет на основе право-религиозной коалиции, но не смог преодолеть разногласия между ультраортодоксами и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана.
В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции, соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета.
В сентябре 2019 года впервые в истории Израиля прошли вторые за год парламентские выборы, по итогам которых партия "Ликуд" получила 32 депутатских места, уступив одно место оппозиционному блоку "Кахоль Лаван".
Президент Израиля Реувен Ривлин вновь поручил Биньямину Нетаньяху формирование правительства. Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. В последующем не удалось это сделать лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу и депутатам Кнессета. В ночь на 12 декабря израильский Кнессет принял закон о самороспуске.
2 марта 2020 года в Израиле прошли третьи подряд в течение 11 месяцев досрочные выборы в парламент, по итогам которых, согласно данным exit poll, партия "Ликуд" сохранила лидерство.
Высшим органом партии "Ликуд" является Центральный комитет (ЦК). В период между пленумами ЦК, текущую работу осуществляет секретариат.
Пост председателя ЦК партии занимает Хаим Кац, секретариат возглавляет Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля.
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