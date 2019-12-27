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Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
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РИА Новости

Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"

01:15 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 дек - РИА Новости. Премьер Биньямин Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера своей партии "Ликуд", набрав более 70% голосов, сообщил 13-й канал израильского телевидения.
"По итогам опросов очевидно: у Нетаньяху заметное преимущество... Он набирает более 70%", - сообщил телеканал.
Избирательные участки закрылись в в 23.00 (00.00 мск), явка избирателей на праймериз превысила 47%.
В партии с утра опасались за явку, так как Израиль оказался во власти непогоды. Во всех районах страны весь день шел сильный дождь со шквалистым ветром. Активнее всего голосовали жители крупных городов - Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы и Ашдода. Менее активны оказались жители небольших населенных пунктов на периферии - Мицпе Рамоне и Бейт-Джане.
Основные кандидаты - Нетаньяху и экс-министр внутренних дел Гидеон Саар. Официальные результаты в штабе обещают подвести к утру пятницы.
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Праймериз на пост председателя "Ликуда" стали для Нетаньяху вынужденной мерой, поскольку внутри партийной элиты зазвучали голоса с требованием смены руководства партии, дважды не сумевшего сформировать правительство по итогам выборов. Именно две подряд неудачи Нетаньяху в формировании кабинета министров стали главным аргументом предвыборной кампании Саара, обещавшего в случае победы продвигать Нетаньяху на должность президента.
При этом сторонников Нетаньяху не смущает то, что впервые в истории Израиля против действующего премьер-министра выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.
Ранее после провала двух подряд внеочередных выборов в Кнессет (в апреле и сентябре), когда по итогам голосования ни одна политическая сила не смогли сформировать коалиционное правительство большинства, Кнессет проголосовал за самороспуск. Следующие выборы назначены на 2 марта 2020 года.
Израильское правительство существует в статусе переходного уже почти год. Органы власти действуют в режиме ограниченных полномочий. Парламент не может принять бюджет. Несмотря на оптимистические заявления политиков, принципиально позиции партий не изменились, а значит пока нет очевидных причин надеяться, что намеченные на март третьи подряд выборы выведут страну из политического тупика.
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Биньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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