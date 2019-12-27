Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 дек - РИА Новости. Премьер Премьер Биньямин Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера своей партии " Ликуд ", набрав более 70% голосов, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

"По итогам опросов очевидно: у Нетаньяху заметное преимущество... Он набирает более 70%", - сообщил телеканал.

Избирательные участки закрылись в в 23.00 (00.00 мск), явка избирателей на праймериз превысила 47%.

В партии с утра опасались за явку, так как Израиль оказался во власти непогоды. Во всех районах страны весь день шел сильный дождь со шквалистым ветром. Активнее всего голосовали жители крупных городов - Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы и Ашдода. Менее активны оказались жители небольших населенных пунктов на периферии - Мицпе Рамоне и Бейт-Джане.

Основные кандидаты - Нетаньяху и экс-министр внутренних дел Гидеон Саар. Официальные результаты в штабе обещают подвести к утру пятницы.

Праймериз на пост председателя "Ликуда" стали для Нетаньяху вынужденной мерой, поскольку внутри партийной элиты зазвучали голоса с требованием смены руководства партии, дважды не сумевшего сформировать правительство по итогам выборов. Именно две подряд неудачи Нетаньяху в формировании кабинета министров стали главным аргументом предвыборной кампании Саара, обещавшего в случае победы продвигать Нетаньяху на должность президента.

При этом сторонников Нетаньяху не смущает то, что впервые в истории Израиля против действующего премьер-министра выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.

Ранее после провала двух подряд внеочередных выборов в Кнессет (в апреле и сентябре), когда по итогам голосования ни одна политическая сила не смогли сформировать коалиционное правительство большинства, Кнессет проголосовал за самороспуск. Следующие выборы назначены на 2 марта 2020 года.