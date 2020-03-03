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2020-03-03T05:54+0300
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Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
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РИА Новости

Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны

05:54 03.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзраильский министр Зеев Элькин
Израильский министр Зеев Элькин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Израильский министр Зеев Элькин . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Политические партии Израиля должны понять, что есть чёткий результат этих выборов и четвертые выборы будут нелегитимны, сказал РИА Новости министр экологии Израиля, депутат Кнессета от партии "Ликуд" Зеев Элькин.
Досрочные выборы (третьи с апреля 2019 года) в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll, Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет с 37 мандатами, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает 33 мандата. По данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 60 мандатов. Таким образом, им не хватает одного мандата до необходимого минимума в 61 мандат.
"Я думаю, что очень много ликудников, которые не пришли голосовать в сентябре, пришли голосовать сегодня. Это было в общем-то главной задачей нашей кампании. Я видел это в тех городах, за которые я отвечал во время выборов", - сказал Элькин.
Министр также отметил, что политические шаги Нетаньяху на внешней арене были "частью того, что показало избирателям, что Нетаньяху - это другая лига".
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"Надо дождаться окончательных результатов. Могут быть любые подвижки, плюс-минус один-два мандата, которые критичны в этой ситуации. В любом случае надо сказать, что есть чёткий результат выборов, поэтому я ожидаю от всех политических партий в стране понимания, что есть результат этих выборов, четвёртые выборы абсолютно нелегитимны. Надо сделать все, чтобы создать как можно скорее устойчивое правительство", - добавил Элькин.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Кнессет. Архивное фото
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Политический кризис в Израиле (2019)
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Зеев ЭлькинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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