Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Политические партии Израиля должны понять, что есть чёткий результат этих выборов и четвертые выборы будут нелегитимны, сказал РИА Новости министр экологии Израиля, депутат Кнессета от партии "Ликуд" Политические партии Израиля должны понять, что есть чёткий результат этих выборов и четвертые выборы будут нелегитимны, сказал РИА Новости министр экологии Израиля, депутат Кнессета от партии "Ликуд" Зеев Элькин

Досрочные выборы (третьи с апреля 2019 года) в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll, Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху " Ликуд " лидирует на выборах в Кнессет с 37 мандатами, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает 33 мандата. По данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 60 мандатов. Таким образом, им не хватает одного мандата до необходимого минимума в 61 мандат.

"Я думаю, что очень много ликудников, которые не пришли голосовать в сентябре, пришли голосовать сегодня. Это было в общем-то главной задачей нашей кампании. Я видел это в тех городах, за которые я отвечал во время выборов", - сказал Элькин.

Министр также отметил, что политические шаги Нетаньяху на внешней арене были "частью того, что показало избирателям, что Нетаньяху - это другая лига".

"Надо дождаться окончательных результатов. Могут быть любые подвижки, плюс-минус один-два мандата, которые критичны в этой ситуации. В любом случае надо сказать, что есть чёткий результат выборов, поэтому я ожидаю от всех политических партий в стране понимания, что есть результат этих выборов, четвёртые выборы абсолютно нелегитимны. Надо сделать все, чтобы создать как можно скорее устойчивое правительство", - добавил Элькин.

Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.