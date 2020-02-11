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Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины
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РИА Новости

Минские соглашения по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины

03:33 11.02.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске
Встреча контактной группы по Украине в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Минские соглашения (Минск-1 и Минск-2) регламентируют шаги по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.
В феврале 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Основным форматом, где обсуждается вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, является контактная группа под руководством спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ (в 2014-2015 годах – Хайди Тальявини, в 2015-2019 годах – Мартин Сайдик, с 16 декабря 2019 года – Хайди Грау) и ее четыре подгруппы (по вопросам безопасности, политическим, социально-экономическим и гуманитарным аспектам), в которых участвуют стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а также посредники в лице России и ОБСЕ.
С сентября 2014 года контактная группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
5 сентября 2014 года в Минске при посредничестве России и ОБСЕ киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подписали протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины.
Полное название документа – "Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина".
Протокол состоял из 12 пунктов и был широким по своему охвату: кроме заявления о перемирии он предполагал обмен пленными и ряд политических договоренностей, в частности обязательство Украины принять закон об особом статусе ряда районов Донбасса. При этом параметры перемирия обозначены не были.
Соглашение содержало договоренность обеспечить немедленное двустороннее прекращение применения оружия (пункт 1), обеспечив наблюдение ОБСЕ за соблюдением перемирия (2) и за российско-украинской границей (4).
Предполагалось немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (5), вывод "незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" (10) и принятие закона о недопустимости преследования и наказания лиц в связи с событиями на востоке страны (6).
Документ предусматривал запуск общенационального диалога (7), децентрализацию власти, в том числе принятие на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (3), и проведение в Донбассе досрочных местных выборов (9).
Стороны также договорились принять необходимые меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе (8) и принять программу экономического возрождения региона (11).
Последний, 12-й пункт давал участникам консультаций гарантии безопасности.
Подписи под Протоколом поставили участники Трехсторонней контактной группы – представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
19 сентября 2014 года стороны выработали Меморандум для реализации Минского протокола.
Киевские власти и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР договорились о всеобщем прекращении огня и создании 30-километровой зоны безопасности на текущей линии соприкосновения под наблюдением ОБСЕ. В соответствии с соглашением, каждая из сторон должна отвести тяжелую технику (калибром свыше 100 миллиметров) минимум на 15 километров от линии соприкосновения и из населенных пунктов, а артиллерийские системы калибром свыше 100 миллиметров – на удаление максимальной дальности стрельбы. В 30-километровой зоне безопасности предписано также снять минно-взрывные заграждения и не возводить новые. Над зоной безопасности запрещались полеты боевой авиации и иностранных летательных аппаратов.
В течение 2014 года ключевые положения минских договоренностей выполнены не были. Однако эти шаги снизили градус противостояния и дали возможность России наладить систематические поставки гуманитарной помощи в Донбасс во избежание гуманитарной катастрофы в регионе.
11-12 февраля 2015 года в Минске на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе состоялись переговоры лидеров в "нормандском формате" (президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко), параллельно контактная группа по Украине работала над документом, который позволил бы снизить напряженность в Донбассе.
Практическим итогом переговоров стали два документа. Первый – комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".
Документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений предусматривает прекращение огня, отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, вывод иностранных вооруженных формирований, проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке Украины.
По мнению экспертов, минские договоренности дали шанс мирным путем прекратить кровопролитие в регионе. Тем не менее, несмотря на постоянные заявления сторон политического урегулирования о приверженности минскому процессу, все их дипломатические усилия пока не принесли мира.
Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта. Киев требовал для проведения выборов в Донбассе добиться полного прекращения огня, вернуть под его контроль госграницу в Донецкой и Луганской областях и допустить к выборам украинские партии.
В свою очередь ДНР и ЛНР требовали от Украины принять изменения в конституцию по децентрализации с учетом автономии Донбасса, объявить амнистию участников событий в Донбассе, принять закон об особенностях выборов в регионе. Также ДНР и ЛНР отмечают, что в соответствии с Минскими соглашениями контроль над границей должен быть передан Киеву только после выборов.
Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Верховная рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.
Киев отказывается от выполнения политической части минских соглашений и прямых переговоров с представителями Донбасса.
В 2014 году Верховной радой был принят Закон об особом статусе Донбасса. Так называемый особый статус отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны были получить после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий, а также после проведения местных выборов по украинским законам и под контролем со стороны международных наблюдателей. Между тем документ за прошедшие пять лет так и не был реализован. Закон действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В декабре 2019 года украинский парламент продлил его действие до конца 2020 года. В июле 2019 года Конституционный суд Украины получил представление 53 депутатов Верховной рады VIII созыва о соответствии Закон об особом статусе Донбасса конституции. Конституционный суд Украины отказал в рассмотрении этого вопроса.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также с 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
К настоящему времени по существу Киев так и не выполнил ни одного из пунктов минских соглашений. Более того, он пытается грубо искажать суть имеющихся договоренностей и очередность их выполнения, подрывает эффективность и авторитет контактной группы, ссылаясь на "нелегитимность" представителей Донбасса.
При этом МИД России отмечает определенные подвижки в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в 2019 году, которые были связаны с подготовкой и проведением нормандского саммита (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже.
1 октября 2019 года Киев согласовал "формулу Штайнмайера". "Формула" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.
В 2019 году при содействии России и ОБСЕ разведение сил Донбасса и Киева состоялось в Петровском, Золотом и Станице Луганской.
После парижского саммита Киев, Донецк и Луганск 29 декабря провели обмен удерживаемых лиц. Это был первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, из Донецка и Луганска отдали властям Украины 76 человек.
Россия исходит из того, что кризис на Украине можно преодолеть только политическими методами посредством прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Россия со своей стороны будет добиваться выполнения всех положений Минских соглашений во всей их полноте и последовательности, включая прекращение огня, разведение сил, отвод вооружений, амнистию, снятие экономической и гуманитарной блокады, предоставление Донбассу конституционно гарантированного особого статуса и проведения там местных выборов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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