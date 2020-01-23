В МИД оценили процесс урегулирования конфликта в Донбассе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию в Москва надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию в Донбассе , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы приветствовали определенные подвижки на треке урегулирования в 2019 году, которые были связаны с подготовкой и проведением нормандского саммита в Париже. Как известно, перед саммитом Киеву пришлось выполнить решения предыдущих нормандских встреч, а именно зафиксировать на бумаге "формулу Штайнмайера" , обеспечить разведение сил на трех участках линии соприкосновения в станице Луганской, Золотом, Петровском. После парижского саммита были сделаны новые шаги в правильном направлении. Так 29 декабря Киев, Донецк и Луганск провели обмен удерживаемых лиц", - сказала она на брифинге в четверг.

На линии соприкосновения стали меньше стрелять, в новогодние рождественские праздники даже фиксировались дни полной тишины, отметила Захарова.

"Все это свидетельствует о том, что при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться настоящих конкретных позитивных результатов. Хочется надеяться, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще, и, к сожалению, пока с этим есть проблемы", - подчеркнула она.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".