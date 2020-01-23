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В МИД оценили процесс урегулирования конфликта в Донбассе
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РИА Новости

В МИД оценили процесс урегулирования конфликта в Донбассе

17:02 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы приветствовали определенные подвижки на треке урегулирования в 2019 году, которые были связаны с подготовкой и проведением нормандского саммита в Париже. Как известно, перед саммитом Киеву пришлось выполнить решения предыдущих нормандских встреч, а именно зафиксировать на бумаге "формулу Штайнмайера", обеспечить разведение сил на трех участках линии соприкосновения в станице Луганской, Золотом, Петровском. После парижского саммита были сделаны новые шаги в правильном направлении. Так 29 декабря Киев, Донецк и Луганск провели обмен удерживаемых лиц", - сказала она на брифинге в четверг.
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На линии соприкосновения стали меньше стрелять, в новогодние рождественские праздники даже фиксировались дни полной тишины, отметила Захарова.
"Все это свидетельствует о том, что при наличии политической воли и при ответственном подходе можно добиваться настоящих конкретных позитивных результатов. Хочется надеяться, что украинские власти будут демонстрировать эту волю чаще, и, к сожалению, пока с этим есть проблемы", - подчеркнула она.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
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В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД РФУкраинаВ мире
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