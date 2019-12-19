Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что после 4,5 лет работы покидает минские переговоры по урегулированию в Донбассе по собственному желанию.
Австрийский дипломат Сайдик был уполномочен принимать участие в переговорах по Донбассу в Минске с июня 2015 года, а до него аналогичная должность значилась за представителем Швейцарии - Хайди Тальявини. Теперь Сайдика сменит швейцарский дипломат Хайди Грау, она присутствовала на брифинге вместе с Сайдиком.
"Сегодня мое последнее выступление перед вами (журналистами) в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ. После 4,5 лет я покидаю эту должность по собственному желанию", - сказал Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы по Донбассу в Минске.
По словам дипломата, эта должность была для него "большой честью и большой ответственностью". "Я также благодарен своей стране, Австрии, за постоянную поддержку в моей работе", - сказал Сайдик.
Он пожелал успехов в будущей работе Грау.