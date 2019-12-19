Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста

Австрийский дипломат Сайдик был уполномочен принимать участие в переговорах по Донбассу в Минске с июня 2015 года, а до него аналогичная должность значилась за представителем Швейцарии - Хайди Тальявини. Теперь Сайдика сменит швейцарский дипломат Хайди Грау, она присутствовала на брифинге вместе с Сайдиком.