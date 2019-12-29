Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T23:50+0300
https://ria.ru/20191229/1563000214.html
Москалькова поприветствовала обмен пленными в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:230:3160:2008_1036x0_80_0_0_53f59185a933b5ef20b44a684bee75d8.jpg
РИА Новости

Москалькова поприветствовала обмен пленными в Донбассе

23:48 29.12.2019 (обновлено: 23:50 29.12.2019)
137
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после завершения обмена пленными между Киевом и Донбассом выразила благодарность главам государств нормандской четверки, спецслужбам и "всем исполнителям этой акции".
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, из Донецка и Луганска отдали властям Украины 76 человек.
"Сегодняшний день показал, что реализация в полном объеме минских соглашений – это единственный верный путь к защите прав граждан в зоне конфликта на Украине", - написала Москалькова в своём официальном аккаунте в Instagram.
Москалькова также отметила роль омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой в процессе обмена пленными и задержанными в Донбассе.
"Отдельного внимания заслуживает участие в гуманитарной акции омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой, которыми была проделана большая работа", - добавила российский омбудсмен.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
110003
Обсудить 0
Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваДарья МорозоваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в США
В США самолет упал на жилой дом
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что продолжит работать над возвращением украинцев
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР заявили, что стороны выполнили условия обмена пленными
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал завершить расследование "дел Евромайдана"
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В МИД ДНР прокомментировали итоги обмена пленными с Киевом
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал нападение у дома раввина в Нью-Йорке "ужасающей атакой"
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Минск
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР,
Зеленский встретит в Киеве украинцев, освобожденных в рамках обмена
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве
Глава ЛНР наградил сотрудников МЧС в честь пятилетия основания ведомства
Пасечник наградил сотрудников МЧС ЛНР
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Пленные сторонники ДНР прибыли на территорию республики для обмена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния