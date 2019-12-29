Москалькова поприветствовала обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после завершения обмена пленными между Киевом и Донбассом выразила благодарность главам государств нормандской четверки, спецслужбам и "всем исполнителям этой акции".
В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, из Донецка и Луганска отдали властям Украины 76 человек.
"Сегодняшний день показал, что реализация в полном объеме минских соглашений – это единственный верный путь к защите прав граждан в зоне конфликта на Украине", - написала Москалькова в своём официальном аккаунте в Instagram.
Москалькова также отметила роль омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой в процессе обмена пленными и задержанными в Донбассе.
"Отдельного внимания заслуживает участие в гуманитарной акции омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой, которыми была проделана большая работа", - добавила российский омбудсмен.