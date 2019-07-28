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РИА Новости

Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук

09:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что команде президента Украины Владимира Зеленского стоит публично поддержать автономию Донбасса, и подчеркнул, что в этом нет даже "намеков на федерацию".
Ранее Зеленский заявил, что Киев не позволит "навязывать планы по федерализации".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
25 июля, 16:16
Медведчук: Зеленскому надо высказать четкую позицию по минским соглашениям
"Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Я думаю, что можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить. Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".
Он добавил, что нужно просто расширить конституцию Украины, внеся туда возможность для Донбасса быть автономным регионом. "И от этого Украина не перестает быть унитарным государством. И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем", - сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасет страну от распада. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
20 июля, 17:05
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.
Медведчук также считает, что введение экономической блокады против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привело к отдалению этих территорий Донбасса от Киева.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также в 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
"А в начале, помните, когда национал-радикалы объявили блокаду и реально ввели эту блокаду, и страны "семерки", послы говорят: нет, блокаду нельзя. ЕС – нет, посол США, высшая политическая инстанция в Украине, говорит: нет, нельзя. И потом в результате Порошенко вводит решением СНБО блокаду и говорит: нет бизнесу на крови", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".
Он отметил, что возможно, эту ситуацию можно расценить иначе. "Может, это действие когда-то будет расценено юридически по-другому? Вот у нас часто вешают ярлыки по поводу сепаратизма. А может, эти действия и были сепаратизмом? Таким ярким, конкретным, принципиальным проявлением сепаратизма. Потому что эти действия привели к отделению этих территорий. К отделению, причем не публично оглашаемому, а к конкретному результату, который может это давать", – добавил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Виктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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