Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса, считает Медведчук

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что команде президента Украины Владимира Зеленского стоит публично поддержать автономию Донбасса, и подчеркнул, что в этом нет даже "намеков на федерацию".

Ранее Зеленский заявил, что Киев не позволит "навязывать планы по федерализации".

"Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, крымско-татарскую автономию. Я думаю, что можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского. Сразу вот так публично, политично об этом заявить. Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина"

Он добавил, что нужно просто расширить конституцию Украины, внеся туда возможность для Донбасса быть автономным регионом. "И от этого Украина не перестает быть унитарным государством. И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем", - сказал он.

Ранее Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасет страну от распада. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

Медведчук также считает, что введение экономической блокады против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привело к отдалению этих территорий Донбасса от Киева.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также в 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"А в начале, помните, когда национал-радикалы объявили блокаду и реально ввели эту блокаду, и страны "семерки", послы говорят: нет, блокаду нельзя. ЕС – нет, посол США, высшая политическая инстанция в Украине, говорит: нет, нельзя. И потом в результате Порошенко вводит решением СНБО блокаду и говорит: нет бизнесу на крови", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что возможно, эту ситуацию можно расценить иначе. "Может, это действие когда-то будет расценено юридически по-другому? Вот у нас часто вешают ярлыки по поводу сепаратизма. А может, эти действия и были сепаратизмом? Таким ярким, конкретным, принципиальным проявлением сепаратизма. Потому что эти действия привели к отделению этих территорий. К отделению, причем не публично оглашаемому, а к конкретному результату, который может это давать", – добавил политик.