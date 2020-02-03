В ДНР заявили о 53 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские силовики 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 20 по 26 января зафиксировали 74 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 27 января по 3 февраля было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 49 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель СЦКК.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.