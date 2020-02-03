В ДНР заявили о 53 нарушениях перемирия силовиками за неделю

Ранее в ведомстве сообщали, что с 20 по 26 января зафиксировали 74 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 27 января по 3 февраля было зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 49 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель СЦКК.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.