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ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"
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РИА Новости

ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"

19:35 05.12.2019
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Конституционная реформа должна проводиться Киевом с учетом пунктов комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что по итогам саммита в "нормандском формате" глава государства внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Он также отметил, что Киев готов провести конституционную реформу. В результате нее ДНР и ЛНР могут получить дополнительные полномочия в рамках процесса децентрализации. О федерализации или автономии этого региона речь не идет.
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"Киевские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам особого статуса, пытаясь подменить его понятием децентрализации, а также откровенно лгут о соответствии их конституции положениям Комплекса мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она напомнила, что, согласно минским соглашениям, предоставление особого статуса предусматривает право на языковое самоопределение, возможность заключать с Киевом соглашения относительно экономического, культурного и социального развития, иметь Народную милицию.
"Именно это является особенностями, которые Киев обязан учитывать при проведении конституционной реформы по закреплению особого статуса Донбасса, в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер. Нынешний проект Украины не содержит и не может содержать таких положений, потому что он предназначен для всей территории Украины. Это попытка подмены понятий. Проще говоря, обман", - отметила Никонорова. Она добавила, что поправки в конституцию Украины касаемо статуса Донбасса должны быть согласованы с ДНР и ЛНР.
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Ранее в ДНР неоднократно заявляли, что, согласно минским соглашениям, особый статус для Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Вчера, 15:46
Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваАндрей ЕрмакМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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