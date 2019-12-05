ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Конституционная реформа должна проводиться Киевом с учетом пунктов комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Конституционная реформа должна проводиться Киевом с учетом пунктов комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что по итогам саммита в "нормандском формате" глава государства внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Он также отметил, что Киев готов провести конституционную реформу. В результате нее ДНР и ЛНР могут получить дополнительные полномочия в рамках процесса децентрализации. О федерализации или автономии этого региона речь не идет.

"Киевские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам особого статуса, пытаясь подменить его понятием децентрализации, а также откровенно лгут о соответствии их конституции положениям Комплекса мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она напомнила, что, согласно минским соглашениям, предоставление особого статуса предусматривает право на языковое самоопределение, возможность заключать с Киевом соглашения относительно экономического, культурного и социального развития, иметь Народную милицию.

"Именно это является особенностями, которые Киев обязан учитывать при проведении конституционной реформы по закреплению особого статуса Донбасса, в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер. Нынешний проект Украины не содержит и не может содержать таких положений, потому что он предназначен для всей территории Украины. Это попытка подмены понятий. Проще говоря, обман", - отметила Никонорова. Она добавила, что поправки в конституцию Украины касаемо статуса Донбасса должны быть согласованы с ДНР и ЛНР.

Ранее в ДНР неоднократно заявляли, что, согласно минским соглашениям, особый статус для Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.