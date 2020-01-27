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КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
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РИА Новости

КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса

21:04 27.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
В июле 2019 года Конституционный суд Украины получил представление 53 депутатов Верховной рады VIII созыва о соответствии конституции закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей", закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".
"Принято постановление большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, он вступил в силу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
26 января, 13:28
Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе
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