КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса , сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.

В июле 2019 года Конституционный суд Украины получил представление 53 депутатов Верховной рады VIII созыва о соответствии конституции закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей", закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей", закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".

"Принято постановление большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, он вступил в силу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.