Киев обнародовал письмо о согласовании "формулы Штайнмайера"

Митинг в Донецке в честь годовщины провозглашения ДНР. Архивное фото

Митинг в Донецке в честь годовщины провозглашения ДНР

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

В тексте письма говорится, что "украинская сторона принимает текст формулы", которую согласовали советники руководителей Украины, ФРГ, Франции и России 11 сентября 2019 года.

О согласовании Киевом этого документа накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Формула" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский пояснил, что "формула" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не пойдет на проведение выборов, если в Донбассе будут присутствовать военные.

Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.