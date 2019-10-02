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РИА Новости

Киев обнародовал письмо о согласовании "формулы Штайнмайера"

12:27 02.10.2019 (обновлено: 13:46 02.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкМитинг в Донецке в честь годовщины провозглашения ДНР
Митинг в Донецке в честь годовщины провозглашения ДНР
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Митинг в Донецке в честь годовщины провозглашения ДНР. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.
Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
В тексте письма говорится, что "украинская сторона принимает текст формулы", которую согласовали советники руководителей Украины, ФРГ, Франции и России 11 сентября 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:37РИА Новости
Зеленский обсудил с главами фракций Рады "формулу Штайнмайера"
О согласовании Киевом этого документа накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Формула" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.
Зеленский пояснил, что "формула" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не пойдет на проведение выборов, если в Донбассе будут присутствовать военные.
Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.
"Формулу" предложил Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Германии, бывший председатель ОБСЕ и экс-министр иностранных дел ФРГ.
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Вчера, 09:26РИА Новости
ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия
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Обсудить 18
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМартин СайдикДарья ОлиферОБСЕЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А лидер партии Зеленского слуга народа сказал, что никакой формулы штайнмайера не подписывали... Как украинцы живут в этой шизофрении власти...
2 октября, 12:47
Z1Zlydennemets 1
2920002
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