Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе

МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Представители Киева Донбасса обсудили дополнительные участки разведения сил и средств, заявил журналистам представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов

"Представители Киева и Донбасса при участии посредников обсудили дополнительные участки разведения сил и средств. Согласование позиций сторон идет на основе тех принципов, которые содержатся в рамочном решении контактной группы о разведении сил и средств 2016 года", - заявил он.

Грызлов добавил, что участники контактной группы договорились продолжить эту работу. "Важно, чтобы данный вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция – ред.) был урегулирован до конца марта 2020 года", - отметил Грызлов.