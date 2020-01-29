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Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
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РИА Новости

Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе

17:47 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов . Архивное фото
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Представители Киева и Донбасса обсудили дополнительные участки разведения сил и средств, заявил журналистам представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"Представители Киева и Донбасса при участии посредников обсудили дополнительные участки разведения сил и средств. Согласование позиций сторон идет на основе тех принципов, которые содержатся в рамочном решении контактной группы о разведении сил и средств 2016 года", - заявил он.
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Грызлов добавил, что участники контактной группы договорились продолжить эту работу. "Важно, чтобы данный вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция – ред.) был урегулирован до конца марта 2020 года", - отметил Грызлов.
"Безусловно, посредники будут содействовать согласованию позиций Киева и Донбасса. Необходимые процедуры для практической реализации разведения сил и средств отработаны в прошлом году, когда при содействии России и ОБСЕ разведение сил Донбасса и Киева состоялось в Петровском, Золотом и Станице Луганской", - заявил он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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