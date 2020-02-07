Биография Алексея Гордеева

В 1978 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1992 году – Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

В 1978-1980 годах служил в армии.

Трудовую деятельность начал в 1980 году старшим прорабом СУ-4 Ремонтно-строительного треста Москворецкого района Москвы.

С 1981 года по 1986 годы работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника главного управления материально-технического снабжения министерства плодоовощного хозяйства РСФСР.

В 1986 году – заместитель начальника управления производства и распределения тары государственного агропромышленного комитета РСФСР.

С 1986 по 1992 год – заместитель генерального директора агропромышленного комбината "Москва" (Московская область) – председатель объединения "Агропромсервис".

В 1992-1997 годах – заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Люберецкого района Московской области.

В 1997-1998 годах – руководитель департамента экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

С 1998 по 1999 год – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ.

С 1999 по 2000 год – министр сельского хозяйства и продовольствия РФ.

В 2000-2004 годах – заместитель председателя (вице-премьер) правительства РФ – министр сельского хозяйства РФ.

С 2004 по 2009 год – министр сельского хозяйства РФ.

В 2009-2017 годах – губернатор Воронежской области.

С 25 декабря 2017 года по май 2018 года – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.

С 15 января по 21 января 2020 года - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.

Алексей Гордеев – доктор экономических наук , действительный член (академик) Российской академии сельскохозяйственных наук (2005), академик Российской академии наук – Отделение сельскохозяйственных наук (2013).