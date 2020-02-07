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Биография Алексея Гордеева
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РИА Новости

Биография Алексея Гордеева

09:59 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлексей Гордеев
Алексей Гордеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Алексей Гордеев. Архивное фото
Алексей Васильевич Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурте-на-Одере (Германия).
В 1978 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1992 году – Академию народного хозяйства при правительстве РФ.
В 1978-1980 годах служил в армии.
Трудовую деятельность начал в 1980 году старшим прорабом СУ-4 Ремонтно-строительного треста Москворецкого района Москвы.
С 1981 года по 1986 годы работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника главного управления материально-технического снабжения министерства плодоовощного хозяйства РСФСР.
В 1986 году – заместитель начальника управления производства и распределения тары государственного агропромышленного комитета РСФСР.
С 1986 по 1992 год – заместитель генерального директора агропромышленного комбината "Москва" (Московская область) – председатель объединения "Агропромсервис".
В 1992-1997 годах – заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Люберецкого района Московской области.
В 1997-1998 годах – руководитель департамента экономики министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.
С 1998 по 1999 год – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ.
С 1999 по 2000 год – министр сельского хозяйства и продовольствия РФ.
В 2000-2004 годах – заместитель председателя (вице-премьер) правительства РФ – министр сельского хозяйства РФ.
С 2004 по 2009 год – министр сельского хозяйства РФ.
В 2009-2017 годах – губернатор Воронежской области.
С 25 декабря 2017 года по май 2018 года – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.
18 мая 2018 года указом президента РФ Гордеев был назначен заместителем председателя правительства РФ (по вопросам АПК).
С 15 января по 21 января 2020 года - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
7 февраля 2020 года стало известно, что Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Государственной Думы РФ.
Алексей Гордеев – доктор экономических наук, действительный член (академик) Российской академии сельскохозяйственных наук (2005), академик Российской академии наук – Отделение сельскохозяйственных наук (2013).
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Алексей Гордеев – автор более 100 научных работ, в том числе семи книг и брошюр. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2009), заслуженный экономист РФ (1999).
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1999).
Награжден орденом Почета (2001), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997), орденом Александра Невского (2015), медалью Столыпина П. А. I степени (2009), другими наградами.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 23,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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