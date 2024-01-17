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В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ

В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ - РИА Новости, 17.01.2024

В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить размер... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:28

2024-01-17T04:28

2024-01-17T04:28

общество

жкх

россия

госдума рф

яна лантратова

новгородская область

костромская область

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить размер штрафов за нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами до 500 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет административный штраф для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по проблемам ЖКХ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, сообщив, что в Госдуму поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных структур. "Предлагается изложить статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следующим образом: "1. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", - следует из текста обращения.Кроме того, если нарушение повлекло причинение легкого вреда здоровью, штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей. Для поставщиков ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предлагается ввести штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для юридических. Повторное совершение такого нарушения предлагается наказывать штрафами до 400 тысяч рублей. "По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, еще в 2018 году выявлено 22 312 нарушений по статье 7.23 КоАП РФ. Опрос регионов показал, что основными правонарушителями по данной статье..., в среднем от 60 до 70%, являются ресурсоснабжающие организации (РСО). При этом статистика показывает увеличение доли нарушений РСО с каждым годом. Так, например, доля РСО, подвергнутых наказанию..., в Новгородской области увеличилась с 14,3% (2014 год) до 90% (2018 год), а в Костромской области с 17,6% (2014 год) до 100% (2019 год) и т.д. Соответственно, практика показывает, что санкция, предусмотренная статьей 7.23 КоАП РФ, не выступает в качестве действенной превентивной меры в отношении повторного нарушения законодательства", - отметила Лантратова в обращении. Депутат заявила, что происшествия, связанные с нарушением функционирования отопительной и иных систем жизнеобеспечения российских граждан, вызывают значительный резонанс в обществе и могут быть использованы недружественными странами для дестабилизации внутриполитической ситуации и провоцирования массовых беспорядков на территории РФ, потому развитие системы профилактики и предупреждения крупных аварий в сфере ЖКХ является одним из важных вопросов обеспечения госбезопасности.

https://ria.ru/20240110/vladivostok-1920443690.html

https://realty.ria.ru/20240110/avarii-1920520392.html

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Максим Горбачев

общество, жкх, россия, госдума рф, яна лантратова, новгородская область, костромская область, вячеслав володин, алексей гордеев