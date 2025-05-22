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Путин вручает государственные награды в Кремле

Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости, 22.05.2025

Путин вручает государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:27:00+03:00

2025-05-22T14:27:00+03:00

2025-05-22T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды РФ, передает корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония по традиции проходила в Екатерининском зале Кремля.Участие в ней приняли более двадцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, отметили ранее в пресс-службе Кремля.Среди награжденных также музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.В ходе церемонии Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также президент вручил золотые звезды Героев России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая и главврачу Алешковской ЦРБ в Херсонской области Владимиру Харлану.Звания Героя Российской Федерации и почётного звания "Лётчик-космонавт Российской Федерации были удостоены космонавты-испытатели Константин Борисов, Александр Гребенкин, Николай Чуб.Президент вручил медали Героя Труда РФ гендиректору НПП "Радиосвязь" Ринату Галееву, почетному президенту "Олимпийского комитета России" Виталию Смирнову, депутату Госдумы Николаю Харитонову. Президент также вручил награды многодетным матерям, Марии Ильяшенко и Ирине Ильяшенко (приходятся друг другу свекровью и невесткой), получившим звания "Мать-героиня".Орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени были награждены зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, инструктор-космонавт-испытатель, Герой России Олег Кононенко. Кроме того, президент РФ наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени митрополита Калужского и Боровского Климента (Герман Капалин), мэра Казани Ильсура Метшина, советника Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена Валерия Чиссова.В числе награжденных - главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ей Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Путин наградил орденом "За доблестный труд" токаря "Казанского завода компрессорного машиностроения" Геннадия Евтеева, Орденом Александра Невского - гендиректора "Государственного исторического музея" Алексея Левыкина и директора спортшколы "Центр боевых искусств" Юрия Филимонова.Ордена Почета из рук главы государства получили президент "Российской академии музыки имени Гнесиных" Галина Маяровская и водитель-испытатель боевых и специальных машин "Уралвагонзавода" Сергей Мелентьев.В церемонии приняли участие пианист Мирослав Култышев и скрипач Павел Милюков, им присвоено звание заслуженного артиста России. Кроме того, звание заслуженного врача РФ получил главный врач Курского онкологического научно-клинического центр имени Г.Е.Островерхова Углеша Станоевич.

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