Дачников с 1 сентября ждет важное нововведение
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российским дачникам запретят вести коммерческую деятельность на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), соответствующий закон, разработанный по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, вступит в силу с 1 сентября.Поправки в федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запретят использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности, за исключением огородничества."Не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности", — говорится в документе.В частности, будет запрещено открывать на своем дачном участке хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение "для личных нужд".В пояснительной записке к законопроекту указано, что основные изменения будут внесены в Федеральный закон № 217-ФЗ и Земельный кодекс Российской Федерации."В последние годы правовое регулирование отношений, касающихся ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, претерпело ряд изменений, что также не всегда учитывается в смежном законодательстве", — подчеркивается в пояснительной записке.
