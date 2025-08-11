https://ria.ru/20250811/dachniki-2034486357.html

Дачников с 1 сентября ждет важное нововведение

Дачников с 1 сентября ждет важное нововведение - РИА Новости, 11.08.2025

Дачников с 1 сентября ждет важное нововведение

Российским дачникам запретят вести коммерческую деятельность на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), соответствующий закон, разработанный по... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T00:51:00+03:00

2025-08-11T00:51:00+03:00

2025-08-11T00:51:00+03:00

алексей гордеев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc5a67d6486521dd635d0280c31f8c6.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российским дачникам запретят вести коммерческую деятельность на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), соответствующий закон, разработанный по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, вступит в силу с 1 сентября.Поправки в федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запретят использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности, за исключением огородничества."Не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности", — говорится в документе.В частности, будет запрещено открывать на своем дачном участке хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение "для личных нужд".В пояснительной записке к законопроекту указано, что основные изменения будут внесены в Федеральный закон № 217-ФЗ и Земельный кодекс Российской Федерации."В последние годы правовое регулирование отношений, касающихся ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, претерпело ряд изменений, что также не всегда учитывается в смежном законодательстве", — подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250727/shtraf-2031682478.html

https://realty.ria.ru/20250723/dacha-2029740381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей гордеев, госдума рф