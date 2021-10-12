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В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве - РИА Новости, 12.10.2021
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве
Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:18
2021-10-12T15:46
политика
алексей гордеев
ирина яровая
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
шолбан кара-оол
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России".Вице-спикерами от "Единой России" стали экс-детский омбудсмен Анна Кузнецова, бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол и бывший руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Переизбраны на эту должность Алексей Гордеев, Ирина Яровая и Петр Толстой.
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политика, алексей гордеев, ирина яровая, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, шолбан кара-оол
12:18 12.10.2021 (обновлено: 15:46 12.10.2021)
 
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве

Спикерами Госдумы от ЕР станут Кузнецова, Яровая, Толстой, Гордеев, Неверов и Кара-Оол

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России".
Вице-спикерами от "Единой России" стали экс-детский омбудсмен Анна Кузнецова, бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол и бывший руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Переизбраны на эту должность Алексей Гордеев, Ирина Яровая и Петр Толстой.
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ПолитикаАлексей ГордеевИрина ЯроваяЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваШолбан Кара-оол
 
 
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