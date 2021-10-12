https://ria.ru/20211012/gosduma-1754169692.html

В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве

В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве - РИА Новости, 12.10.2021

В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве

Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:18

2021-10-12T12:18

2021-10-12T15:46

политика

алексей гордеев

ирина яровая

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

шолбан кара-оол

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России".Вице-спикерами от "Единой России" стали экс-детский омбудсмен Анна Кузнецова, бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол и бывший руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Переизбраны на эту должность Алексей Гордеев, Ирина Яровая и Петр Толстой.

https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html

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2021

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политика, алексей гордеев, ирина яровая, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, шолбан кара-оол