https://ria.ru/20211012/gosduma-1754169692.html
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве - РИА Новости, 12.10.2021
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве
Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:18
2021-10-12T12:18
2021-10-12T15:46
политика
алексей гордеев
ирина яровая
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
шолбан кара-оол
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала вице-спикеров от "Единой России".Вице-спикерами от "Единой России" стали экс-детский омбудсмен Анна Кузнецова, бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол и бывший руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Переизбраны на эту должность Алексей Гордеев, Ирина Яровая и Петр Толстой.
https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
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политика, алексей гордеев, ирина яровая, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, шолбан кара-оол
12:18 12.10.2021 (обновлено: 15:46 12.10.2021)
В Госдуме назвали имена вице-спикеров от ЕР в новом созыве
Спикерами Госдумы от ЕР станут Кузнецова, Яровая, Толстой, Гордеев, Неверов и Кара-Оол