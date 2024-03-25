https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html

В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом

В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом - РИА Новости, 25.03.2024

В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом

Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект об установлении с 1 марта административной ответственности за... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:20

2024-03-25T11:20

2024-03-25T11:20

общество

алексей гордеев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир кашин

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект об установлении с 1 марта административной ответственности за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Авторами законодательной инициативы выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Под побочными продуктами животноводства сейчас понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве. За несоблюдение требований при их хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации законопроект устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. Причем в качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток. В случае повторного такого нарушения в течение года штраф для должностных лиц вырастает до 40-50 тысяч рублей, ИП - до 60-70 тысяч рублей, юрлиц – до 350-450 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток. Одновременно законопроект наделяет органы федерального государственного ветеринарного надзора правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Поправками ко второму чтению предлагается дополнить, что действия или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Уточняется, что на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. А на юридических лиц - от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Также Роспотребнадзор будет рассматривать дела, связанные с административным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html

https://ria.ru/20240201/sverchki-1924766061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, алексей гордеев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир кашин, госдума рф