Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом - РИА Новости, 25.03.2024
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект об установлении с 1 марта административной ответственности за... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T11:20
2024-03-25T11:20
общество
алексей гордеев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир кашин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект об установлении с 1 марта административной ответственности за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Авторами законодательной инициативы выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Под побочными продуктами животноводства сейчас понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве. За несоблюдение требований при их хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации законопроект устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. Причем в качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток. В случае повторного такого нарушения в течение года штраф для должностных лиц вырастает до 40-50 тысяч рублей, ИП - до 60-70 тысяч рублей, юрлиц – до 350-450 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток. Одновременно законопроект наделяет органы федерального государственного ветеринарного надзора правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Поправками ко второму чтению предлагается дополнить, что действия или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Уточняется, что на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. А на юридических лиц - от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Также Роспотребнадзор будет рассматривать дела, связанные с административным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.
https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html
https://ria.ru/20240201/sverchki-1924766061.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей гордеев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир кашин, госдума рф
Общество, Алексей Гордеев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Владимир Кашин, Госдума РФ
В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом

В Госдуме одобрил проект о штрафах за неправильное обращение с навозом и пометом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять Думе во втором чтении законопроект об установлении с 1 марта административной ответственности за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства.
Авторами законодательной инициативы выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Теленок в деревне Осташево Мошенского района Новгородской области
В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами
13 марта, 23:35
Под побочными продуктами животноводства сейчас понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве.
За несоблюдение требований при их хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации законопроект устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. Причем в качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток.
В случае повторного такого нарушения в течение года штраф для должностных лиц вырастает до 40-50 тысяч рублей, ИП - до 60-70 тысяч рублей, юрлиц – до 350-450 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Одновременно законопроект наделяет органы федерального государственного ветеринарного надзора правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства.
Дегустация сверчков, жаренных во фритюре, на российской продовольственной выставке - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Отведайте наших сверчков: фермер из Ставрополья разрушает стереотипы
1 февраля, 12:15
Поправками ко второму чтению предлагается дополнить, что действия или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Уточняется, что на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. А на юридических лиц - от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Также Роспотребнадзор будет рассматривать дела, связанные с административным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.
 
ОбществоАлексей ГордеевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир КашинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала