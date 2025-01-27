Рейтинг@Mail.ru
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти" - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:16 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/borodin-1995803856.html
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти" - РИА Новости, 27.01.2025
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) режиссер Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти", церемония вручения... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:16:00+03:00
2025-01-27T23:16:00+03:00
культура
россия
москва
алексей бородин
российский академический молодежный театр
международный день памяти жертв холокоста
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995803463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e922654381ed55a57a48e3a94764568b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) режиссер Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти", церемония вручения премии прошла в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше. Премия Российского еврейского конгресса (РЕК) ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. "Сегодня мы вручаем в 7 раз янтарную свечу людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Только сохраняя память о Холокосте, распространяя правду, мы можем уменьшить количество людей, отрицающих Холокост, а их число в мире растет", - сказала журналистам на церемонии исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. По мнению и. о. президента РЕК Михаила Бройтмана, еще не до конца оценен подвиг людей, спасавших евреев без какого-либо приказа ценой собственной жизни и жизней своих родственников. "Холокост - это глобальная борьба между злом и добром. Евреи, которые были жертвами, старались жить, творить и надеяться в нечеловеческих условиях и тем самым утверждали человеческие ценности. (…) Они дали возможность сейчас нашему современному поколению бороться с проявлениями ксенофобии, антисемитизмом. И это неоценимая роль Холокоста", - сказал Бройтман. Лауреатами премии в 2025 году стали режиссер Бородин, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, публицист, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, президент Тульского областного еврейского благотворительного центра "Хасдэй Нэшама" Фаина Саневич. На вечере ведущие актриса Дарья Мороз и Худрук театра "Шалом" Олег Липовецкий зажгли шесть свечей в память о 6 миллионах евреев - жертвах Холокоста в рамках онлайн-акции "Свеча памяти", которая проходит в России в понедельник. Присутствующие в зале так же зажгли свечи. "Неделя памяти жертв Холокоста" проходит в России с 15 по 31 января и включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
https://ria.ru/20241213/gergiev-1988940249.html
https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html
https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995803463_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b83fa2866cf81c7ed158d19c78b30e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, алексей бородин, российский академический молодежный театр , международный день памяти жертв холокоста
Культура, Россия, Москва, Алексей Бородин, Российский академический молодежный театр , Международный день памяти жертв Холокоста
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"

Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию в день памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию Хранитель памяти - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) режиссер Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти", церемония вручения премии прошла в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января, в этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон"
13 декабря 2024, 02:46
Премия Российского еврейского конгресса (РЕК) ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.
"Сегодня мы вручаем в 7 раз янтарную свечу людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Только сохраняя память о Холокосте, распространяя правду, мы можем уменьшить количество людей, отрицающих Холокост, а их число в мире растет", - сказала журналистам на церемонии исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.
По мнению и. о. президента РЕК Михаила Бройтмана, еще не до конца оценен подвиг людей, спасавших евреев без какого-либо приказа ценой собственной жизни и жизней своих родственников.
"Холокост - это глобальная борьба между злом и добром. Евреи, которые были жертвами, старались жить, творить и надеяться в нечеловеческих условиях и тем самым утверждали человеческие ценности. (…) Они дали возможность сейчас нашему современному поколению бороться с проявлениями ксенофобии, антисемитизмом. И это неоценимая роль Холокоста", - сказал Бройтман.
Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
8 декабря 2024, 10:08
Лауреатами премии в 2025 году стали режиссер Бородин, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, публицист, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, президент Тульского областного еврейского благотворительного центра "Хасдэй Нэшама" Фаина Саневич.
На вечере ведущие актриса Дарья Мороз и Худрук театра "Шалом" Олег Липовецкий зажгли шесть свечей в память о 6 миллионах евреев - жертвах Холокоста в рамках онлайн-акции "Свеча памяти", которая проходит в России в понедельник. Присутствующие в зале так же зажгли свечи.
"Неделя памяти жертв Холокоста" проходит в России с 15 по 31 января и включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
9 ноября 2024, 09:20
 
КультураРоссияМоскваАлексей БородинРоссийский академический молодежный театрМеждународный день памяти жертв Холокоста
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала