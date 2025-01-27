Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию в день памяти жертв Холокоста
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
Худрук РАМТ Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) режиссер Алексей Бородин получил премию "Хранитель памяти", церемония вручения премии прошла в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста.
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Премия Российского еврейского конгресса (РЕК) ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте.
"Сегодня мы вручаем в 7 раз янтарную свечу людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Только сохраняя память о Холокосте, распространяя правду, мы можем уменьшить количество людей, отрицающих Холокост, а их число в мире растет", - сказала журналистам на церемонии исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.
По мнению и. о. президента РЕК Михаила Бройтмана, еще не до конца оценен подвиг людей, спасавших евреев без какого-либо приказа ценой собственной жизни и жизней своих родственников.
"Холокост - это глобальная борьба между злом и добром. Евреи, которые были жертвами, старались жить, творить и надеяться в нечеловеческих условиях и тем самым утверждали человеческие ценности. (…) Они дали возможность сейчас нашему современному поколению бороться с проявлениями ксенофобии, антисемитизмом. И это неоценимая роль Холокоста", - сказал Бройтман.
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Лауреатами премии в 2025 году стали режиссер Бородин, зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, публицист, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, президент Тульского областного еврейского благотворительного центра "Хасдэй Нэшама" Фаина Саневич.
На вечере ведущие актриса Дарья Мороз и Худрук театра "Шалом" Олег Липовецкий зажгли шесть свечей в память о 6 миллионах евреев - жертвах Холокоста в рамках онлайн-акции "Свеча памяти", которая проходит в России в понедельник. Присутствующие в зале так же зажгли свечи.
"Неделя памяти жертв Холокоста" проходит в России с 15 по 31 января и включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжением правительства РФ "Неделя памяти" включена в план официальных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
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