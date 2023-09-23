https://ria.ru/20230923/delegatsiya-1898232252.html
Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию
Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию - РИА Новости, 23.09.2023
Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию
Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию, где состоится заседание комиссии по... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:42
2023-09-23T18:42
2023-09-23T19:23
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УЛАН-БАТОР, 23 сен - РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию, где состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. Делегация Государственной Думы во главе с Володиным 23-25 сентября посещает с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Госдумы. 25 сентября в монгольской столице Улан-Баторе пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. "Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма", - сообщила пресс-служба ГД. В рамках визита запланированы встречи с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и руководством страны. Как сообщила пресс-служба, в состав делегации входят: вице-спикер ГД Алексей Гордеев, вице-спикер ГД Александр Бабаков, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, а также представители министерств РФ. Ранее депутаты Госдумы РФ под председательством вице-спикера Алексея Гордеева встретились с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром и послом Монголии в РФ Улзийсайханы Энхтувшином в рамках подготовки к официальному визиту. В ходе встречи Секретарь Совета национальной безопасности Монголии отметил, что монгольская сторона придает большое значение предстоящему визиту спикера Госдумы Вячеслава Володина и рассчитывает на высоком уровне обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества, включая развитие торгово-экономических отношений. В июне председатель ГД Вячеслав Володин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар подписали положение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. В ходе встречи председатель Великого Государственного Хурала Монголии предложил провести первое заседание комиссии этой осенью в Улан-Баторе, а также пригласил председателя Госдумы посетить Монголию с визитом. Володин отмечал, что между Россией и Монголией укрепляется экономическое, энергетическое, гуманитарное сотрудничество. За прошлый год товарооборот между двумя странами вырос почти на 42% и составил 2,6 миллиарда долларов. В декабре 2021 года в ходе официального визита в Москву президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетил Государственную Думу и встретился с Володиным.
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политика, монголия, вячеслав володин, госдума рф, россия, справки, улан-батор, алексей гордеев, александр бабаков
Политика, Монголия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Справки, Улан-Батор, Алексей Гордеев, Александр Бабаков
Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию
УЛАН-БАТОР, 23 сен - РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию, где состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.
Делегация Государственной Думы во главе с Володиным 23-25 сентября посещает с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Госдумы. 25 сентября в монгольской столице Улан-Баторе
пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.
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"Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма", - сообщила пресс-служба ГД.
В рамках визита запланированы встречи с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и руководством страны.
Как сообщила пресс-служба, в состав делегации входят: вице-спикер ГД Алексей Гордеев
, вице-спикер ГД Александр Бабаков
, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев
, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев
, а также представители министерств РФ.
Ранее депутаты Госдумы РФ под председательством вице-спикера Алексея Гордеева встретились с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром и послом Монголии в РФ Улзийсайханы Энхтувшином в рамках подготовки к официальному визиту.
В ходе встречи Секретарь Совета национальной безопасности Монголии отметил, что монгольская сторона придает большое значение предстоящему визиту спикера Госдумы Вячеслава Володина и рассчитывает на высоком уровне обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества, включая развитие торгово-экономических отношений.
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В июне председатель ГД Вячеслав Володин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар подписали положение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству. В ходе встречи председатель Великого Государственного Хурала Монголии предложил провести первое заседание комиссии этой осенью в Улан-Баторе, а также пригласил председателя Госдумы посетить Монголию с визитом.
Володин отмечал, что между Россией и Монголией укрепляется экономическое, энергетическое, гуманитарное сотрудничество. За прошлый год товарооборот между двумя странами вырос почти на 42% и составил 2,6 миллиарда долларов.
В декабре 2021 года в ходе официального визита в Москву
президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
посетил Государственную Думу и встретился с Володиным.
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