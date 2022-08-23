Рейтинг@Mail.ru
Италия лишила госнаград Грефа и Грушко - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/gosnagrady-1811645175.html
Италия лишила госнаград Грефа и Грушко
Италия лишила госнаград Грефа и Грушко - РИА Новости, 23.08.2022
Италия лишила госнаград Грефа и Грушко
Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:51
россия
италия
александр грушко
александр дюков
герман греф
в мире
серджо маттарелла
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских политиков, чиновников и крупных предпринимателей.Соответствующие указы, подписанные 8 августа, опубликованы в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.Россияне были награждены Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишившихся наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, который был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.В декрете Маттареллы также фигурирует глава "Газпром нефти" Александр Дюков, крупный предприниматель Андрей Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".В мае Маттарелла аналогичным образом лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.Западные страны ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. А в МИД РФ отмечали, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.
https://rsport.ria.ru/20220810/figuristy-1808549278.html
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html
https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, александр грушко, александр дюков, герман греф, в мире, серджо маттарелла, сбербанк россии, кирилл дмитриев, александр шохин, олег белозеров, андрей мельниченко, алексей гордеев
Россия, Италия, Александр Грушко, Александр Дюков, Герман Греф, В мире, Серджо Маттарелла, Сбербанк России, Кирилл Дмитриев, Александр Шохин, Олег Белозеров, Андрей Мельниченко, Алексей Гордеев
17:51 23.08.2022
 
Италия лишила госнаград Грефа и Грушко

Президент Италии Маттарелла лишил госнаград главу Сбербанка Грефа и еще девять россиян

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских политиков, чиновников и крупных предпринимателей.
Соответствующие указы, подписанные 8 августа, опубликованы в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.
Татьяна Навка в роли принцессы Одетты и Маргарита Дробязко в роли принцессы Одиллии в ледовом шоу Лебединое озеро во дворце спорта Мегаспорт - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 12:43Фигурное катание
Литовских фигуристов лишили госнаград из-за участия в шоу Навки
Россияне были награждены Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишившихся наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, который был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.
В декрете Маттареллы также фигурирует глава "Газпром нефти" Александр Дюков, крупный предприниматель Андрей Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".
В мае Маттарелла аналогичным образом лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Приспущенный государственный флаг у посольства Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
25 мая, 13:02
Италия заморозила имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза
Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.
Западные страны ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. А в МИД РФ отмечали, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 10:19
Захарова заявила о провале "крестового похода" Запада по изоляции России
 
РоссияИталияАлександр ГрушкоАлександр ДюковГерман ГрефВ миреСерджо МаттареллаСбербанк РоссииКирилл ДмитриевАлександр ШохинОлег БелозеровАндрей МельниченкоАлексей Гордеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала