https://ria.ru/20220823/gosnagrady-1811645175.html

Италия лишила госнаград Грефа и Грушко

Италия лишила госнаград Грефа и Грушко - РИА Новости, 23.08.2022

Италия лишила госнаград Грефа и Грушко

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:51

россия

италия

александр грушко

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серджо маттарелла

сбербанк россии

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РИМ, 23 авг - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских политиков, чиновников и крупных предпринимателей.Соответствующие указы, подписанные 8 августа, опубликованы в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.Россияне были награждены Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишившихся наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, который был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.В декрете Маттареллы также фигурирует глава "Газпром нефти" Александр Дюков, крупный предприниматель Андрей Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".В мае Маттарелла аналогичным образом лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.Западные страны ввели новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. А в МИД РФ отмечали, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

https://rsport.ria.ru/20220810/figuristy-1808549278.html

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html

https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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