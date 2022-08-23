Италия лишила госнаград Грефа и Грушко
Президент Италии Маттарелла лишил госнаград главу Сбербанка Грефа и еще девять россиян
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград замглавы МИД РФ Александра Грушко, главу Сбербанка Германа Грефа и еще восемь российских политиков, чиновников и крупных предпринимателей.
Соответствующие указы, подписанные 8 августа, опубликованы в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.
Россияне были награждены Орденом Звезды Италии различных степеней в период с 2015 по 2020 годы. Из лишившихся наград россиян самой высоким классом обладал Александр Грушко, который был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.
В декрете Маттареллы также фигурирует глава "Газпром нефти" Александр Дюков, крупный предприниматель Андрей Мельниченко, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев. Их награды отозваны по соображениям "недостойности".
В мае Маттарелла аналогичным образом лишил государственных наград премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Орден Звезды Италии (Ordine della Stella d`Italia) присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами. Кавалер Большого креста является высшим классом награды.
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