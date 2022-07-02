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Эксперимент об ограничении вывоза с Камчатки красной икры начнут с ноября - РИА Новости, 02.07.2022
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Эксперимент об ограничении вывоза с Камчатки красной икры начнут с ноября
Эксперимент об ограничении вывоза с Камчатки красной икры начнут с ноября - РИА Новости, 02.07.2022
Эксперимент об ограничении вывоза с Камчатки красной икры начнут с ноября
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры подготовил ко второму чтению законопроект, который запретит физическим лицам вывозить с... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:50
2022-07-02T11:50
экономика
алексей гордеев
камчатский край
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры подготовил ко второму чтению законопроект, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 5 июля.Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, разработан для проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.Согласно подготовленной ко второму чтению редакции, эксперимент планируется провести с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года, установив запрет на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки на одного человека за один рейс.При этом правительство РФ должно будет установить "порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента", а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.Поскольку по ряду норм были разногласия между Минтрансом, Минсельхозом и ФСБ, положения, касающиеся обязанностей авиаперевозчиков и действия служб безопасности аэропортов в рамках эксперимента в отношении перевозимой авиапассажирами красной икры, ко второму чтению поправками предлагается исключить из текста законопроекта.Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах, отмечают разработчики.
https://ria.ru/20220418/ikra-1784124737.html
https://ria.ru/20220114/ikra-1767817905.html
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экономика, алексей гордеев, камчатский край, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:50 02.07.2022
 
Эксперимент об ограничении вывоза с Камчатки красной икры начнут с ноября

Запрет на вывоз с Камчатки более десяти килограмм красной икры введут с ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры подготовил ко второму чтению законопроект, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.
На рассмотрение Думы законопроект планируется вынести 5 июля.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, разработан для проведения в Камчатском крае эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Согласно подготовленной ко второму чтению редакции, эксперимент планируется провести с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года, установив запрет на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки на одного человека за один рейс.
Черная икра - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Подмосковная ферма займется производством черной икры
При этом правительство РФ должно будет установить "порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента", а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.
Поскольку по ряду норм были разногласия между Минтрансом, Минсельхозом и ФСБ, положения, касающиеся обязанностей авиаперевозчиков и действия служб безопасности аэропортов в рамках эксперимента в отношении перевозимой авиапассажирами красной икры, ко второму чтению поправками предлагается исключить из текста законопроекта.
Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах, отмечают разработчики.
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ЭкономикаАлексей ГордеевКамчатский крайРоссияГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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